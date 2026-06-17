Ile Maurice: Yushal Dodah, le nouveau champion de la mixologie locale

Vendredi dernier, l'École Hôtelière Sir Gaëtan Duval a abrité la MONIN Cup 2026 ayant pour thème Timeless Twists. L'événement a attiré dix jeunes bartenders de moins de 27 ans, qui ont fait preuve d'audace, de technique et d'originalité.

C'est Yushal Dodah, représentant de LUX* Grand-Baie, qui a séduit le jury d'experts et qui a décroché le titre de champion national. Sa création originale a fait l'unanimité auprès des juges en raison de son équilibre aromatique, son originalité et sa présentation irréprochable.

Yushal Dodah représentera fièrement Maurice lors de la prestigieuse finale régionale à Kuala Lumpur en septembre, avant-dernière étape avant la grande finale internationale à Paris en décembre. Niveck Bucktowar, du Constance Prince Maurice, a pris la deuxième place et Nayush N. Beekarry, représentant ZAKA Mauritius, la troisième place.

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C'était la deuxième édition officielle de l'événement depuis la mise en place du partenariat stratégique entre le Groupe Medine et Reynaud Les Halles en 2025. Pour Thibaud Harel, directeur général de Reynaud Les Halles, «les candidats ont relevé le défi du thème avec une maturité surprenante, prouvant qu'ils savent respecter les traditions de la mixologie, tout en osant totalement les redéfinir. Le niveau de cette finale confirme que la scène mauricienne de la culture cocktail a toute sa place aux côtés des plus grands talents internationaux.»