Tunisie: Le président Saïed à Kairouan - Quiconque détient une responsabilité au sein de l'État doit l'assumer comme un soldat au front

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué, mardi, après-midi, une visite dans le gouvernorat de Kairouan, au cours de laquelle il a inspecté l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des bassins des Aghlabides, placés sous la supervision de la direction générale du génie militaire.

Le chef de l'État s'est ensuite rendu aux remparts de la médina dont la restauration a été intégralement menée à terme après qu'une partie s'est effondrée et d'autres menaçaient ruine, cite un communiqué de la présidence de la République.

Dans une vidéo publiée via la page Facebook officielle de la présidence, le chef de l'Etat a salué les efforts déployés par la direction du génie militaire qui a achevé la restauration des bassins des Aghlabides et des remparts de la médina dans un temps record, tout en veillant scrupuleusement à préserver leur cachet architectural et historique.

Il s'est également félicité de la découverte de plusieurs vestiges archéologiques enfouis depuis des années, ce qui confère désormais au site un caractère original.

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« Notre pays rayonne sur le monde. Que chacun sache que la Tunisie est un phare dans tous les domaines, et qu'elle le demeurera, fière et insoumise », a déclaré le président Saïed, dénonçant ce qu'il a qualifié d'« assassinat du patrimoine » de Kairouan, corollaire d'une expansion urbaine galopante qui se fait au détriment du domaine public.

Revenant sur le dossier des projets prévus pour le gouvernorat de Kairouan, le président de la République a mis l'accent sur l'impératif de lever au plus vite les obstacles freinant leur réalisation, fustigeant ceux qui dressent des blocages sous le faux prétexte de la lenteur des procédures pour se délier de leurs responsabilités.

« Quiconque détient une responsabilité au sein de l'Etat doit l'assumer comme un soldat au front », a-t-il encore martelé.

Juillet 2025, le président Saïed avait donné le coup d'envoi du projet de restauration des bassins des Aghlabides, supervisé par la direction générale du génie militaire en partenariat avec l'Institut national du patrimoine dans la perspective de réhabiliter ce monument historique et de renforcer l'attractivité touristique de Kairouan.

Le chantier couvre l'ensemble du site, qui s'étend sur environ 14 hectares. Il comprend la restauration en profondeur des bassins, l'installation d'un système hydraulique moderne garantissant le renouvellement permanent des eaux, la création d'espaces verts irrigués par un système de goutte-à-goutte alimenté directement depuis les bassins, ainsi que la réfection intégrale de l'enceinte du site.

Classés sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, les bassins des Aghlabides devraient retrouver leur vocation historique, culturel et touristique pour devenir un espace public ouvert répondant aux standards d'un parc moderne destiné aux familles et aux visiteurs tunisiens et étrangers.

Le projet est financé en partie par le don saoudien accordé à la construction de l'hôpital universitaire Roi-Salmane-ben-Abdelaziz de Kairouan, à l'aménagement de la mosquée Oqba Ibn Nafaa et de la médina, ainsi qu'à la restauration des bassins des Aghlabides.

Au cours de cette visite, le président a rencontré des citoyens et pris connaissance de leurs préoccupations, soulignant que « le travail se poursuit sans relâche pour répondre aux attentes du peuple tunisien, dans tous les secteurs et tous les domaines ».

Il s'est également rendu à la mosquée Oqba Ibn Nafaa dans le cadre de cette visite qui coïncide avec la célébration du Nouvel An de l'hégire.