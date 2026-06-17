Congo-Brazzaville: Arts de scène - Le public ponténégrin conquis par le spectacle « Contes et légendes du royaume de Loango »

A l'occasion de la 26e édition du festival international de contes « Retour au mbongui », le spectacle « Contes et légendes du royaume de Loango» a été joué, le 11 juin, au Centre des ressources de contes à Côte matève, et le 13 juin à l'Espace culturel Yaro à Loandjili, Pointe-Noire.

Après six jours de résidence de création et de travail acharné, le spectacle a été joué devant un public enthousiaste les 11 et 13 juin, à Pointe-Noire, avant qu'il ne migre à Brazzaville où il sera présenté le 23 juin, aux ateliers Sahm en clôture de ce festival. Auparavant, le public de l'Espace Baning'art et Gare aux pieds nus à Brazzaville aura, le 21 juin, l'occasion d'apprécier ce spectacle inédit alliant plusieurs genres culturels sur scène.

Tiré des textes du conteur Jorus Mabiala qui a longtemps travaillé sur les contes et légendes du royaume de Loango, cette création, véritable exaltation du théâtre complet, met en scène Roneld Bitsangou Brunel en danse contemporaine, traditionnelle, conte; Ruth Chrisna Mouyabi, Charnol Sendo, Gloire MB en conte, chant; Gilbert Mabiala en conte, danse traditionnelle et contemporaine, ngonfi; Dioufête Sambadio, création musicale, guitare électrique sous la direction artistique de Gilbert Mabiala et Diouf Dioufête Sambadio. La réussite de ce spectacle est dû aussi aux heros dans l'ombre que sont Davy Malonga en création, régie son et lumière; Patrick Bikindou Mabiala comme régisseur général et assistant régisseur son et lumière; sans oublier l'apport de Francky Bikindou, Berverol Mabiala et Nicolas Mabiala. Sophie Gillmann assure la coordination.

C'est un travail de six jours non stop de résidence de création avec quatre artistes du Centre de ressources, deux artistes de Brazzaville évoluant aux Ateliers Sahm y compris l'artiste Delavallet de la même ville.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce projet est soutenu par six espaces culturels de renom, à savoir Ateliers Sahm, Espace Baning'art, Gare aux pieds nus, Espace culturel Yaro, Ku Nkonde Center de Jehf Biyeri et le Centre de ressources du conte et des arts de l'oralité. Signalons que le 13 juin à Ku Nkonde center, les artistes du Centre de ressources ont présenté le spectacle « Je tisse ma peau », d'après les textes de l'écrivain Hugues Eta. Ce spectacle qui magnifie les sons des tam-tams comme autrefois mêle aussi la poésie de Jorus Mabiala. Il a été suivi d'une nuit du conte avec à l'honneur les conteurs Didier Ongali Lembili et Gianny Golden Kongo.

Ce 17 juin, le Centre des ressources du conte accueille la compagnie Sahm de Brazzaville avec le spectacle « Kipiala ou la rage d'être soi » tiré du texte de Bill Kouélany. Ce spectacle allie danse, krump, hip hop, danse contemporaine, texte et performances.

Signalons que le festival international de conte « Retour au mbongui » a été créé en 2005 par le conteur Jorus Mabiala avant de mettre sur pied, en 2000, le Centre des ressources du conte et des arts de l'oralité situé au quartier Côte matève, dans le 6e arrondissement Ngoyo, à Pointe-Noire. Ce centre avec ses multiples activités valorise les riches traditions orales, leurs diversités et préserve le patrimoine culturel immatériel du Congo.

.