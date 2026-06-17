Congo-Brazzaville: Électrification rurale - Le gouvernement et le Pnud oeuvrent pour l'accélération des projets prioritaires

La représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) au Congo, Adama-Dian Barry, a été reçue le 16 juin à Brazzaville par le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua. Les deux partenaires souhaitent accélérer la mise en oeuvre de plusieurs projets structurants liés à l'électrification rurale, à l'accès à l'eau potable...

À la tête d'une délégation d'experts spécialisés dans les secteurs de l'énergie et de l'hydraulique, la représentante résidente du Pnud au Congo, Adama-Dian Barry, est allée faire le point avec le ministre Bruno Jean Richard Itoua de l'état d'avancement des principaux projets conjoints. Ils ont évoqué les programmes prioritaires soutenus par le Pnud dans les domaines de l'énergie et de l'hydraulique.

Parmi les dossiers examinés figure le vaste programme d'électrification rurale, destiné à améliorer l'accès à l'électricité pour près de deux millions d'habitants vivant dans les localités rurales du Congo. Ce projet vise également à soutenir le développement économique des territoires concernés grâce à l'utilisation des énergies renouvelables, notamment au profit des industries implantées dans le Nord du pays ainsi que dans les zones économiques spéciales. Les deux parties ont analysé les mécanismes susceptibles d'accélérer la mise en oeuvre de la feuille de route de ce programme au cours des prochains mois, conformément aux orientations du gouvernement en matière d'accès universel à l'énergie.

Les échanges ont aussi permis de faire le point sur le projet de réhabilitation de la desserte en eau potable de Brazzaville à travers la station de traitement de Djoué 2. Inscrit dans le « Plan Mattei » et porté par le Pnud dans sa phase de réhabilitation, ce projet constitue l'un des chantiers majeurs du secteur de l'hydraulique. À cette occasion, le ministre a donné des orientations stratégiques visant à renforcer l'efficacité et la coordination des opérations sur le terrain.

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Selon Adama-Dian Barry, le mot d'ordre partagé par les deux partenaires est l'accélération. Des mécanismes de suivi ont été définis afin de faciliter la collaboration quotidienne entre les équipes techniques du ministère et celles du Pnud. L'objectif est de raccourcir les délais de mise en oeuvre et de maximiser les retombées concrètes des projets au bénéfice de la population. Dans cette dynamique, le PnudN envisage également de rapprocher davantage ses unités techniques de gestion des projets des structures ministérielles concernées. Une démarche qui devrait permettre d'améliorer la coordination, de renforcer les capacités des équipes nationales et de garantir une exécution plus rapide des programmes prioritaires.