Congo-Brazzaville: Réforme de l'État - L'Union européenne disposée à soutenir la transformation numérique au pays

L'Union européenne (UE) entend renforcer son accompagnement des réformes engagées par le Congo, notamment dans les domaines de la transformation numérique, de la gouvernance et de la modernisation de l'administration publique. Ce cadre de partenariat a été au coeur de la rencontre, le 16 juin à Brazzaville, entre le ministre de la Réforme de l'État et des Relations avec le Parlement, Luc Joseph Okio, et l'ambassadrice de l'UE en République du Congo, Anne Marchal.

L'ambassadrice de l'UE a réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner le gouvernement congolais dans ses efforts de modernisation de l'État. Au cours des échanges, elle a souligné l'importance de renforcer le partenariat avec les autorités congolaises, dans un contexte marqué par le renouvellement de l'équipe gouvernementale. Les discussions ont notamment porté sur les enjeux liés à la réforme de l'État, à la modernisation de l'administration publique et à l'accélération de sa transformation numérique.

Pour Anne Marchal, la transformation numérique constitue un levier essentiel pour améliorer l'efficacité des services publics et renforcer la gouvernance. L'UE soutient déjà ce processus à travers sa contribution au programme d'accélération de la transformation numérique. « Nous avons eu une discussion ouverte avec le ministre afin de mieux cerner les besoins et d'identifier les domaines dans lesquels nous pourrions améliorer notre offre d'accompagnement », a-t-elle indiqué.

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La diplomate a également souligné la nécessité de maintenir un dialogue régulier autour des réformes institutionnelles, un chantier qui implique plusieurs départements ministériels. Selon elle, les mécanismes de dialogue technique et de partenariat entre l'UE et ses pays partenaires constituent un cadre approprié pour approfondir les échanges sur les besoins de développement du Congo. Cette concertation intervient à un moment stratégique, alors que la délégation européenne prépare sa nouvelle programmation financière et que le Congo s'engage dans une nouvelle phase de mise en oeuvre de son plan de développement. Une convergence de calendriers qui, selon Anne Marchal, offre une opportunité de définir ensemble les priorités de coopération pour les années à venir.

L'ambassadrIce a enfin mis en avant l'importance de la transparence numérique dans le renforcement de la bonne gouvernance. Elle a estimé qu'une administration modernisée permettrait non seulement d'améliorer les services destinés aux citoyens, mais également de renforcer les capacités de l'État dans le suivi et la gestion des recettes publiques.