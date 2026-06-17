Libye: Libération de 12 Tunisiens détenus en Libye

16 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S.R

Douze ressortissants tunisiens qui étaient détenus en Libye ont été libérés, a annoncé ce mardi 16 juin 2026 le président de l'Observatoire tunisien des droits de l'Homme, Mustapha Abdelkebir.

S'exprimant sur les ondes de la Radio Nationale, il a précisé qu'une partie des personnes concernées a déjà regagné le territoire tunisien, tandis que d'autres ont choisi de rester en Libye. Selon la même source, cette affaire s'inscrit dans un contexte de tensions liées à des arrestations croisées entre les deux pays. Les autorités libyennes auraient procédé à ces interpellations dans le but d'exercer une pression sur Tunis, afin d'obtenir la libération de ressortissants libyens arrêtés en Tunisie dans le cadre de dossiers criminels.

Mustapha Abdelkebir a également indiqué que les autorités libyennes avaient localisé les détenus dans la zone située à l'entrée nord de la ville de Zawiya. Leur libération a finalement été obtenue grâce à la coordination entre différentes parties concernées. Aucune précision supplémentaire n'a été donnée à ce stade sur les conditions exactes de leur retour ni sur l'évolution des dossiers judiciaires impliquant des ressortissants des deux pays.

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