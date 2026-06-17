Tunisie: Kaïs Saïed effectue une visite inopinée aux bassins des Aghlabides à Kairouan

16 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué mardi soir une visite inopinée aux bassins des Aghlabides à Kairouan afin de s'enquérir de l'avancement des travaux de restauration de ce site historique emblématique.

Au cours de cette visite, le chef de l'État a inspecté l'état d'avancement du chantier ainsi que les travaux d'aménagement du périmètre immédiat entourant le monument.

Ce projet de réhabilitation, lancé sur instruction du président de la République en juillet 2025, est réalisé sous la supervision de la Direction générale du génie militaire, en collaboration avec l'Institut national du patrimoine.

Les travaux visent à préserver et à valoriser ce site patrimonial majeur de la ville de Kairouan, considéré comme l'un des plus importants vestiges de l'époque aghlabide en Tunisie.

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