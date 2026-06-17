Tunisie: Université de Tunis El Manar - La FSEGT fait sa révolution pour coller au marché de l'emploi

La Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Tunis enrichit son offre académique avec l'introduction de quatre nouveaux parcours phares. Les étudiants pourront désormais se spécialiser en intelligence économique et évaluation pour les sciences économiques, en gestion des ressources humaines pour les sciences de gestion, ainsi qu'en commerce électronique pour l'informatique de gestion. C'est ce qu'annonce Université Tunis El Manar.

L'année universitaire 2026-2027 sera également marquée par le lancement d'un programme d'excellence inédit intitulé « Business and Economic Analytics », une licence pilote intégralement dispensée en anglais et rigoureusement alignée sur les standards internationaux pour cibler les bacheliers les plus brillants.

Cette refonte majeure s'inscrit dans le cadre du processus d'accréditation universitaire engagé par l'Université de Tunis El Manar. Dans un communiqué officiel, l'institution a précisé que cette démarche vise à moderniser globalement ses programmes d'enseignement afin de garantir une parfaite adéquation entre l'évolution des sciences académiques et les exigences changeantes du marché de l'emploi.

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Au-delà de ces nouvelles filières, l'université a procédé à une révision profonde de ses cursus existants. Cette mise à jour permet d'intégrer des compétences de pointe au sein de domaines stratégiques comme la finance, la banque, l'assurance, le commerce international, le marketing, le management, la comptabilité et l'informatique décisionnelle.