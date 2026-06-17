Tunisie: Demain, le coup d'envoi du concours de neuvième pour 32 004 candidats

Quelque 32 004 candidats entameront, à partir de ce jeudi 18 juin, les épreuves écrites du diplôme de fin de l'enseignement de base général et technique, communément appelé « neuvième ». Les examens se dérouleront sur trois jours, les 18, 19 et 20 juin.

Selon les données du ministère de l'Éducation, les candidats inscrits représentent près de 18 % de l'ensemble des élèves de neuvième année de l'enseignement de base général, dont le nombre total s'élève à 175 024 élèves. Par rapport à la session 2025, le nombre de candidats a diminué de 1 163 élèves, soit une baisse de 3,5 %.

Pour l'année scolaire 2026-2027, la capacité d'accueil des lycées pilotes est fixée à 3 750 places réparties sur l'ensemble du territoire tunisien, ce qui renforce l'enjeu de cet examen pour les candidats souhaitant intégrer ces établissements d'excellence.

Le ministère de l'Éducation a également prévu plusieurs mesures exceptionnelles en faveur des élèves à besoins spécifiques. Ainsi, 14 candidats bénéficieront de sujets en caractères agrandis, tandis qu'un candidat passera les épreuves avec des sujets transcrits en braille. Par ailleurs, 67 élèves disposeront d'un tiers-temps supplémentaire pour chaque séance d'examen.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les résultats de l'examen du diplôme de fin de l'enseignement de base devraient être annoncés le 6 juillet prochain.