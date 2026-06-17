Tunisie: Demain, le coup d'envoi du concours de neuvième pour 32 004 candidats

17 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Quelque 32 004 candidats entameront, à partir de ce jeudi 18 juin, les épreuves écrites du diplôme de fin de l'enseignement de base général et technique, communément appelé « neuvième ». Les examens se dérouleront sur trois jours, les 18, 19 et 20 juin.

Selon les données du ministère de l'Éducation, les candidats inscrits représentent près de 18 % de l'ensemble des élèves de neuvième année de l'enseignement de base général, dont le nombre total s'élève à 175 024 élèves. Par rapport à la session 2025, le nombre de candidats a diminué de 1 163 élèves, soit une baisse de 3,5 %.

Pour l'année scolaire 2026-2027, la capacité d'accueil des lycées pilotes est fixée à 3 750 places réparties sur l'ensemble du territoire tunisien, ce qui renforce l'enjeu de cet examen pour les candidats souhaitant intégrer ces établissements d'excellence.

Le ministère de l'Éducation a également prévu plusieurs mesures exceptionnelles en faveur des élèves à besoins spécifiques. Ainsi, 14 candidats bénéficieront de sujets en caractères agrandis, tandis qu'un candidat passera les épreuves avec des sujets transcrits en braille. Par ailleurs, 67 élèves disposeront d'un tiers-temps supplémentaire pour chaque séance d'examen.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les résultats de l'examen du diplôme de fin de l'enseignement de base devraient être annoncés le 6 juillet prochain.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.