Tunisiens de l'étranger - Le passeport désormais délivré en 30 minutes

Le ministère de l'Intérieur a mis en place une série de nouvelles mesures destinées à faciliter l'obtention et le renouvellement des passeports pour les Tunisiens résidant à l'étranger, dans le cadre des préparatifs de la saison estivale et du retour au pays de la communauté tunisienne établie hors des frontières.

Le directeur des passeports et des documents de voyage au ministère de l'Intérieur, Moez Thabet, a indiqué que la Direction générale de la police des frontières et des étrangers a aménagé un espace dédié à son siège pour permettre aux Tunisiens de l'étranger d'obtenir ou de renouveler leur passeport dans un délai ne dépassant pas trente minutes. Cette prestation est également accessible aux élèves et étudiants poursuivant leurs études à l'étranger.

Dans le même contexte, deux bureaux de délivrance de passeports ont été installés à bord des navires tunisiens « Carthage » et « Tanit », en coordination avec la Compagnie tunisienne de navigation (CTN). Selon le responsable, ce dispositif a permis la délivrance d'environ 800 passeports lors de la saison estivale précédente.

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Afin d'améliorer davantage la qualité des services, des bureaux de production de passeports ont également été créés au port de La Goulette et à l'aéroport international Tunis-Carthage. Ces structures sont destinées aux voyageurs à l'arrivée comme au départ, y compris ceux empruntant des compagnies étrangères. À l'aéroport Tunis-Carthage, les voyageurs découvrant l'expiration de leur passeport lors des formalités d'embarquement peuvent désormais le renouveler immédiatement et poursuivre leur voyage sans perdre leur billet.

Par ailleurs, les autorités ont renforcé le réseau des bureaux de délivrance de passeports à l'étranger avec l'ouverture de nouveaux guichets à Tokyo, Pékin et Abidjan. D'autres bureaux devraient prochainement voir le jour à Varsovie et Belgrade afin de réduire les délais d'attente et de rapprocher les services administratifs de la diaspora tunisienne.

Sur le volet de la transformation numérique, Moez Thabet a annoncé le lancement d'une plateforme électronique reliant la Direction générale de la police des frontières et des étrangers à la Direction générale des douanes. Cette plateforme est dédiée au traitement des demandes de relevés des mouvements frontaliers nécessaires à l'obtention de certains avantages douaniers, notamment liés au régime de la voiture. Grâce à ce système, les délais de traitement ont été réduits à moins de douze heures, contre plusieurs jours, voire plusieurs semaines auparavant.

Le responsable a en outre révélé la mise en service d'un nouveau dispositif numérique permettant aux citoyens de déposer en ligne leurs demandes de passeport via le portail électronique du ministère de l'Intérieur. Les usagers peuvent ainsi remplir les formulaires, régler les frais administratifs par voie électronique et réserver un rendez-vous à l'avance avant de finaliser les procédures auprès des services compétents.

Ces nouvelles mesures s'inscrivent dans la stratégie de modernisation des services administratifs et visent à améliorer les conditions d'accueil et de prise en charge des Tunisiens résidant à l'étranger, particulièrement durant la période de forte affluence estivale.