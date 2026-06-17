Afrique: Tunisie-Inde - L'huile d'olive et les dattes au coeur d'un nouveau partenariat économique

16 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S.R

L'ambassadrice de l'Inde en Tunisie, Devyani Uttam Khobragade, a exprimé sa satisfaction à l'issue de sa visite au gouvernorat de Sfax, mettant en avant le dynamisme économique de la région ainsi que le potentiel de projets susceptibles de renforcer la coopération entre la Tunisie et l'Inde.

En marge de cette visite, la diplomate a souligné l'existence d'importantes opportunités de développement des exportations tunisiennes d'huile d'olive et de dattes vers le marché indien. Elle a également évoqué la possibilité de renforcer les investissements et les partenariats conjoints dans ces secteurs stratégiques, dans une logique de bénéfices mutuels.

L'ambassadrice a rappelé que la Tunisie et l'Inde entretiennent des relations historiques, culturelles et politiques solides. Elle a estimé nécessaire de transformer ces liens en projets de coopération concrets, notamment à travers le développement d'échanges d'expertise dans les domaines économique, scientifique et de l'investissement.

Enfin, elle a souligné que le renforcement de la coopération économique et des investissements entre les deux pays contribuerait à la réalisation d'objectifs communs et au soutien des efforts de développement durable. Elle a exprimé son souhait de voir émerger davantage de partenariats entre les institutions et les acteurs économiques des deux pays.

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