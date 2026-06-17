Tunisie: Le pays explore le marché omanais et ses secteurs porteurs

16 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Une délégation économique tunisienne conduite par la Société Tunisienne de Banque (STB) effectue une visite de travail au Sultanat d'Oman du 13 au 18 juin 2026, dans le but d'explorer les opportunités d'investissement et d'identifier de nouveaux axes de partenariat dans plusieurs secteurs économiques.

Selon un communiqué de l'ambassade de Tunisie à Mascate, la représentation diplomatique a accompagné la délégation lors de sa première étape au siège de l'autorité "Invest in Oman", chargée de la promotion des investissements étrangers.

Au cours de cette visite, les membres de la délégation ont assisté à une présentation détaillant les avantages et les services offerts aux investisseurs, couvrant l'ensemble du processus, de l'étude des projets jusqu'à leur mise en œuvre et leur suivi. La rencontre a également permis de mettre en lumière les secteurs économiques porteurs au Sultanat d'Oman et d'examiner les perspectives de renforcement de la coopération économique et commerciale entre les acteurs des deux pays, dans un contexte de diversification des partenariats internationaux de la Tunisie.

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