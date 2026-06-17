Tunisie: 500 millions de dinars pour transformer Tabarka-Aïn Draham en pôle touristique majeur

Le secteur touristique dans le gouvernorat de Jendouba s'apprête à connaître une nouvelle dynamique grâce à d'importants investissements destinés à développer la zone de Tabarka-Aïn Draham et à relancer l'activité de l'aéroport international de Tabarka-Aïn Draham.

L'annonce a été faite par le directeur général de l'Office national du tourisme tunisien (ONTT), Mehdi Haloui, qui a souligné que la région dispose d'un potentiel touristique exceptionnel combinant tourisme forestier, sportif, thermal et balnéaire. Cette diversité confère, selon lui, un avantage compétitif rare à l'échelle nationale et régionale.

Un programme d'investissement structurant

Mehdi Haloui a indiqué que la zone touristique Tabarka-Aïn Draham bénéficiera d'investissements estimés à 500 millions de dinars, incluant la réalisation de trois unités hôtelières d'une capacité totale d'environ 2 000 lits. Ces projets devraient contribuer à la création d'emplois pour les habitants de la région et à la relance de la dynamique économique locale. Le responsable a également insisté sur la nécessité de simplifier les procédures administratives afin de faciliter l'investissement et d'assurer la pérennité de l'activité touristique.

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Selon le responsable, ces investissements auront un impact direct sur la relance de l'aéroport international Tabarka-Aïn Draham. Il a rappelé que les efforts de promotion touristique ont été intensifiés en coordination avec les autorités concernées, avec un recentrage récent sur les marchés de l'Europe de l'Est, notamment la Pologne et la République tchèque, à travers des vols charters. Deux vols transportant plus de 300 touristes ont déjà été accueillis, et une hausse progressive des arrivées est attendue grâce au renforcement de la promotion et à la disponibilité des infrastructures hôtelières et de loisirs.

Le tourisme culturel et sportif comme levier de développement

Mehdi Haloui a aussi souligné le rôle déterminant des activités culturelles et sportives dans la transformation de la destination Jendouba. Il a notamment cité le retour du Festival international de jazz de Tabarka ainsi que l'organisation d'événements sportifs tels que le golf. La région accueille également des équipes nationales et internationales pour leurs stages dans les complexes sportifs de Tabarka et Aïn Draham. Finalement et non moins important, le directeur général de l'ONTT a indiqué que les indicateurs touristiques nationaux sont encourageants, avec environ 1,3 million de touristes enregistrés à ce stade de l'année.

Il a estimé que cette tendance devrait se poursuivre, portée par les efforts de modernisation des infrastructures et d'amélioration de la qualité des services, dans l'objectif d'assurer un équilibre entre croissance quantitative et qualitative du secteur.