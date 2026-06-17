Tunisie: Le pays au cœur de l'avenir numérique de l'éducation arabe

Portée par un consortium inédit de quatre universités publiques tunisiennes, une conférence internationale réunira des experts de toute la région pour repenser les modèles d'apprentissage face aux défis technologiques et écologiques du siècle.

En effet, la Tunisie s'impose une nouvelle fois comme le laboratoire d'idées du monde arabe en matière d'innovation pédagogique. Du 15 au 18 juillet prochain, la ville côtière de Chatt Meriem au Gouvernorat de Sousse, se transformera en capitale de la « e-éducation ». L'évènement aura lieu à l'occasion du Congrès international d'été sur l'éducation et l'enseignement, un grand rendez-vous scientifique qui verra converger un panel de chercheurs, d'universitaires et de décideurs venus de Tunisie et de plusieurs pays arabes pour tracer les contours de l'école de demain.

L'événement revêt une importance académique majeure, symbolisée par une alliance universitaire inédite. Pour la première fois, quatre grandes institutions étatiques du pays, à savoir : les universités de Sousse, Monastir, Gabès et Jendouba, unissent leurs forces et leurs expertises pour organiser conjointement ce sommet. Placée sous la thématique centrale de la transition numérique et de son impact sur la transformation sociale et le développement durable, cette édition ambitionne de concevoir des mécanismes concrets pour intégrer l'intelligence technologique dans les curricula arabes.

Le programme, dense et étalé sur quatre journées continues, s'articulera autour de deux axes complémentaires. D'une part, des tables rondes scientifiques disséqueront les dernières publications internationales en matière de technologies éducatives. D'autre part, des modules de formation pratique sous forme d'ateliers immersifs seront proposés aux inspecteurs, enseignants et cadres pédagogiques afin de rehausser leurs compétences numériques sur le terrain.

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Face à l'engouement suscité par cette thématique cruciale pour la modernisation des administrations publiques, le comité d'organisation a d'ores et déjà lancé la campagne d'enregistrement. Les participants, qu'ils optent pour un forfait incluant l'hébergement ou pour un accès aux seules sessions d'études, peuvent dès à présent valider leur inscription via la plateforme d'enregistrement à distance mise en ligne par les organisateurs.