Madagascar: Des milliers d'élèves entament les épreuves du Certificat d'études primaires

17 Juin 2026
Radio France Internationale
Par Aurélie Kouman

À Madagascar, des centaines de milliers d'élèves ont entamé les épreuves du CEPE, le Certificat d'études primaires, un examen qui marque la fin du cycle primaire et le passage au collège. Un moment important pour les familles malgaches, alors même qu'un projet de réforme prévoit, à terme, la suppression de cet examen.

À l'école publique d'Analakely, au centre d'Antananarivo, Madame Oldine arpente les couloirs avec son fils, Tsichjoa. Tous deux cherchent la salle dans laquelle il passera l'épreuve du CEPE. Pour elle, ce diplôme garde une valeur essentielle. « C'est un diplôme très important. Quand on cherche un travail, les employeurs demandent toutes les certifications. »

Cette année, selon le ministère de l'Éducation nationale, plus de 583 000 élèves sont inscrits au CEPE, dans plus de 2 100 centres d'examen à travers le pays. Mais l'utilité même de ce diplôme est aujourd'hui remise en cause. Pour plusieurs voix issues de la société civile et du mouvement Gen Z, le CEPE est devenu un examen surtout symbolique, qui ne donne pas aux enfants toutes les compétences nécessaires pour affronter la suite.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une réforme est d'ailleurs déjà inscrite dans la loi : une loi promulguée en 2020 prévoit la suppression du CEPE, et son remplacement par une évaluation en classe de 6ème, dans le cadre d'une scolarité obligatoire portée à dix ans. Mais le texte tarde à entrer en application. Et pour les écoles, le CEPE reste une étape majeure.

« L'année dernière, le taux de réussite était de 83 %, rappelle Lynah Heredia, adjointe pédagogique dans la Circonscription scolaire (Cisco) d'Antananarivo. Les élèves qui réussissent passent en 6ème. La plupart des élèves qui échouent redoublent la classe. »

Selon une enquête Afrobaromètre, près des trois quarts des Malgaches restent attachés à ce diplôme.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.