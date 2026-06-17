Tunisie: Sousse - La municipalité ordonne l'évacuation des rives d'Oued El Hallouf

17 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Dans un communiqué officiel, la municipalité de Sousse a appelé l'ensemble des contrevenants à procéder spontanément à l'enlèvement de tous les dépassements et occupations illégaux sur les deux rives d'Oued El Hallouf, ainsi qu'à éliminer tous les déchets et nuisances qui portent atteinte à la propreté et à l'esthétique de la zone.

Cette mesure fait suite à une inspection sur le terrain menée au niveau de la zone de servitude d'Oued El Hallouf, dans le quartier de Taffala. Ce contrôle a révélé que plusieurs habitants et riverains de l'oued ont délibérément squatté des parties de cette zone de servitude en y installant des enclos pour animaux, en y jetant des gravats de chantier, en y pratiquant l'élevage, ou encore en s'appropriant l'espace public pour y planter des arbres, parmi d'autres infractions aux réglementations en vigueur.

Cette action s'inscrit également dans le cadre de l'application des dispositions de l'arrêté municipal n° 615/5965, daté du 14 mai 2026, relatif à l'enlèvement collectif de toutes les installations érigées sur les deux rives d'Oued El Hallouf (clôtures, poteaux, fils de fer, etc.).

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La municipalité a averti, dans ce même communiqué, qu'en cas de non-respect de cette directive, les services municipaux interviendront pour prêter main-forte et procéder à la démolition de ces infractions par la force publique, et ce, aux frais des contrevenants, conformément aux procédures légales et réglementaires en vigueur.

Enfin, la municipalité de Sousse a appelé l'ensemble des citoyens à préserver le domaine public et à respecter les zones de servitude hydraulique, afin de contribuer à la protection de l'environnement et au maintien de la propreté et de la beauté du milieu urbain.

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