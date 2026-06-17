Tunisie: Bizerte - Durcissement des contrôles sur l'occupation des plages et priorité aux estivants

Le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaacoub, a insisté, lors d'une visite de travail effectuée mardi dans la région de Rafraf (délégation de Ras Jebel), sur la nécessité de renforcer les mesures de contrôle et d'application de la loi, ainsi que d'encadrer strictement l'occupation saisonnière des plages.

Il a rappelé que cette occupation demeure une exception encadrée et qu'aucune tolérance ne sera accordée aux dépassements, notamment l'exploitation sans autorisation ou le non-respect des espaces concédés. Le gouverneur a souligné que la priorité doit revenir aux estivants ainsi qu'à l'accès libre aux espaces publics, aussi bien à Rafraf que sur l'ensemble des plages du gouvernorat de Bizerte.

Lors de rencontres avec des habitants et des visiteurs, il a indiqué que les différents services de contrôle ont été mobilisés tout au long de la saison estivale afin de lutter contre les infractions et abus constatés. Il a également appelé les acteurs de la société civile, les organisations locales et les médias à accompagner l'action des autorités par des efforts de sensibilisation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, le directeur général de l'Agence de protection et d'aménagement du littoral a réaffirmé que le citoyen reste au centre des priorités en matière d'accès aux plages, à l'abri de toute forme d'exploitation ou de privatisation abusive. Il a précisé qu'une coordination est en cours avec les services du ministère de l'Intérieur et les autorités régionales afin de renforcer l'application de cette stratégie sur le terrain.

Il a également annoncé la finalisation prochaine d'un marché-cadre couvrant la période 2026-2028 pour le nettoyage des plages à l'échelle nationale, ainsi que le renforcement des programmes liés à la gestion du littoral et l'activation périodique de la commission chargée de l'octroi des autorisations légales.

Par ailleurs, les autorités régionales, accompagnées des responsables locaux et techniques, ont pris connaissance de l'avancement du projet de réhabilitation de la digue de protection en pierre du front de mer de Rafraf, dont le coût est estimé à 2,1 millions de dinars. Le gouverneur a appelé à accélérer la finalisation des travaux restants et à préserver les aménagements réalisés.

Ce projet comprend notamment la réutilisation des matériaux pierreux existants comme base de la structure maritime, l'ajout de nouvelles couches de protection en pierre, la construction de six escaliers d'accès à la mer, ainsi que l'aménagement du trottoir longeant la digue.