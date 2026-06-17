Egypte: L'acteur Mohamed Marzban est décédé

Le monde artistique égyptien est en deuil après l'annonce du décès de l'acteur Mohamed Marzban, survenu ce mercredi, selon plusieurs médias locaux.

D'après ces mêmes sources, l'artiste serait décédé des suites de complications liées à un grave accident de la route dont il avait été victime ces derniers jours. Son état de santé s'était détérioré malgré sa prise en charge médicale.

Figure connue du théâtre et de la télévision en Égypte, Mohamed Marzban s'était illustré à travers plusieurs rôles marquants qui lui ont permis de se forger une place dans le paysage artistique arabe.

L'annonce de sa disparition a suscité une vague d'émotion parmi ses collègues et ses admirateurs, qui saluent la mémoire d'un artiste apprécié pour son parcours et son engagement dans le domaine culturel.

Les détails relatifs aux funérailles devraient être communiqués ultérieurement par sa famille.