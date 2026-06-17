Afrique: Mondial 2026 - Lionel Messi signe un triplé historique contre l'Algérie

17 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Portée par un exceptionnel Lionel Messi, l'Argentine a parfaitement lancé la défense de son titre mondial en s'imposant face à l'Algérie (3-0), lors de son entrée en lice dans le groupe J de la Coupe du monde 2026, au stade de Kansas City.

Auteur de son premier triplé en phase finale du Mondial, Messi a trouvé le chemin des filets aux 17e, 60e et 76e minutes. Grâce à cette performance historique, le capitaine argentin porte son total à 16 buts en Coupe du monde en 27 matches, égalant ainsi le record du meilleur buteur de l'histoire de la compétition détenu par Miroslav Klose.

À 39 ans, la star de l'Albiceleste continue d'écrire sa légende. Cette rencontre marque également sa sixième participation à une phase finale de Coupe du monde après les éditions 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022, un record inédit dans l'histoire du tournoi.

Grâce à ce succès, l'Argentine, triple championne du monde, prend provisoirement la tête du groupe J avec trois points, avant la rencontre opposant l'Autriche à la Jordanie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La rencontre avait pourtant débuté sur un rythme intense. Deux buts ont été annulés dans les premières minutes par l'arbitre polonais Szymon Marciniak pour des positions de hors-jeu : un premier inscrit par Messi à la 5e minute, puis une réalisation de l'Algérien Farès Chaïbi à la 8e.

Avec ses trois nouvelles réalisations, Messi répartit désormais ses 16 buts mondiaux sur cinq éditions : un en Allemagne en 2006, quatre au Brésil en 2014, un en Russie en 2018, sept au Qatar en 2022 et déjà trois lors de l'édition 2026.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.