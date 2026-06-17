Afrique: Mondial 2026 - Lionel Messi signe un triplé historique contre l'Algérie

Portée par un exceptionnel Lionel Messi, l'Argentine a parfaitement lancé la défense de son titre mondial en s'imposant face à l'Algérie (3-0), lors de son entrée en lice dans le groupe J de la Coupe du monde 2026, au stade de Kansas City.

Auteur de son premier triplé en phase finale du Mondial, Messi a trouvé le chemin des filets aux 17e, 60e et 76e minutes. Grâce à cette performance historique, le capitaine argentin porte son total à 16 buts en Coupe du monde en 27 matches, égalant ainsi le record du meilleur buteur de l'histoire de la compétition détenu par Miroslav Klose.

À 39 ans, la star de l'Albiceleste continue d'écrire sa légende. Cette rencontre marque également sa sixième participation à une phase finale de Coupe du monde après les éditions 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022, un record inédit dans l'histoire du tournoi.

Grâce à ce succès, l'Argentine, triple championne du monde, prend provisoirement la tête du groupe J avec trois points, avant la rencontre opposant l'Autriche à la Jordanie.

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La rencontre avait pourtant débuté sur un rythme intense. Deux buts ont été annulés dans les premières minutes par l'arbitre polonais Szymon Marciniak pour des positions de hors-jeu : un premier inscrit par Messi à la 5e minute, puis une réalisation de l'Algérien Farès Chaïbi à la 8e.

Avec ses trois nouvelles réalisations, Messi répartit désormais ses 16 buts mondiaux sur cinq éditions : un en Allemagne en 2006, quatre au Brésil en 2014, un en Russie en 2018, sept au Qatar en 2022 et déjà trois lors de l'édition 2026.