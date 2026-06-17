Tunisie: Lourdes peines contre un réseau international de trafic de cocaïne via colis postaux au pays

17 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné un réseau international composé de quatre individus spécialisés dans le trafic de cocaïne via des colis postaux. Les peines prononcées vont de 18 à 30 ans de prison, accompagnées d'amendes supérieures à 100.000 dinars pour chacun des prévenus.

Un accusé, actuellement détenu, a écopé de 18 ans de prison, tandis que trois autres membres du réseau, jugés par contumace, ont été condamnés à 30 ans de prison avec exécution immédiate.

L'affaire remonte à la vigilance des agents de la Poste tunisienne, qui ont détecté un colis suspect en provenance de l'étranger. Après contrôle, les services concernés ont découvert une importante quantité de cocaïne soigneusement dissimulée et destinée à la distribution sur le territoire tunisien.

Suite à cette découverte, les autorités sécuritaires et judiciaires ont été immédiatement alertées. Une opération de surveillance a été mise en place, permettant l'arrestation du principal suspect au moment où il s'apprêtait à récupérer le colis.

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Les investigations ont par la suite révélé l'existence d'un réseau international structuré opérant dans le trafic de stupéfiants via les envois postaux.

 

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