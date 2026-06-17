Tunisie: Plus de 5 000 migrants ont bénéficié du programme tunisien de retour volontaire depuis 2025

Les autorités tunisiennes ont assuré, mardi 16 juin 2026, le retour volontaire de 91 migrants originaires d'Afrique subsaharienne, dont 22 ont quitté le pays à l'aube via l'aéroport international Tunis-Carthage. Les départs des 69 autres migrants se poursuivent tout au long de la journée selon les horaires de leurs vols programmés.

Parallèlement à cette opération, au moins 200 migrants ont été transférés du point de regroupement dit « Kilomètre Zéro » vers le camp « Kilomètre 21 », situé dans la délégation d'El Amra, dans le gouvernorat de Sfax, a indiqué le porte-parole de la Direction générale de la Garde nationale, le général de brigade Houssem Eddine Jebabli, dans une déclaration à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP).

Selon le responsable, les opérations de regroupement et de transfert des candidats au retour volontaire se déroulent à un rythme de deux à quatre rotations hebdomadaires, en fonction du nombre d'inscriptions enregistrées. Les migrants peuvent adhérer au programme via un numéro vert dédié ou lors des campagnes de sensibilisation menées par les unités spécialisées de la Garde nationale en coordination avec le Croissant-Rouge tunisien.

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Afin de faciliter la prise en charge des migrants souhaitant regagner leur pays d'origine, les autorités ont récemment élargi le réseau des points de regroupement à quatre centres principaux, avec l'ouverture de nouvelles structures dans les gouvernorats de Nabeul, Sousse et Sfax. Ces centres permettent l'acheminement direct des migrants vers le camp « Kilomètre 21 », où ils sont hébergés temporairement dans l'attente de l'achèvement des formalités administratives et consulaires nécessaires à leur départ.

Concernant les délais de retour, Houssem Eddine Jebabli a précisé que les migrants disposant d'un passeport valide peuvent quitter la Tunisie dans un délai ne dépassant pas 72 heures. Pour les autres cas, les procédures nécessitent généralement entre une semaine et dix jours, en coordination avec les services de la Police des frontières et des étrangers.

Le porte-parole de la Garde nationale a souligné que le programme de retour volontaire, lancé par le ministère de l'Intérieur, a permis à environ 5 000 migrants de regagner leur pays depuis la création du camp « Kilomètre 21 » en juillet 2025. Il a ajouté que près de 1 000 personnes y sont actuellement hébergées dans l'attente de leur départ. Le responsable a également mis en avant la contribution de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui a facilité le retour de quelque 27 000 migrants au cours des trois dernières années.

« La Tunisie démontre une nouvelle fois sa capacité à gérer la question migratoire selon une approche globale combinant les dimensions humanitaire, sécuritaire, judiciaire et sociale », a déclaré Houssem Eddine Jebabli. Il a précisé que ce programme fait l'objet d'un suivi continu des plus hautes autorités de l'État et qu'il est mis en oeuvre sous la supervision du ministère de l'Intérieur, depuis les campagnes de sensibilisation jusqu'à l'organisation des départs volontaires.