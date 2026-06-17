Afrique: L'oeil de l'expert/Khaled Mouelhi - « Un véritable chaos tactique »

Pour notre expert, l'erreur de Skhiri nous a fait entrer dans un non-match, outre que, dès le départ, le choix des joueurs ne correspondait pas au système de jeu que le sélectionneur a mis en place.

« Il faut dire les choses telles qu'elles sont : les composantes d'un match de très haut niveau, celui d'un match d'ouverture d'une Coupe du monde, on ne les trouve pas dans cette rencontre contre la Suède, à commencer par les choix de Sabri Lamouchi par rapport au schéma qu'il a adopté. Il a voulu jouer en 3-5-2 (ou 5-3-2 en phase défensive), sauf que le choix des deux attaquants, en particulier, n'a rien à voir avec le système voulu. Car quand on adopte cette formule, il faut aligner deux attaquants de métier pour aller chercher la profondeur. Ce qui n'était pas le cas.

Dans les postes d'attaquants, il a débuté le match avec un milieu de terrain et un attaquant de couloir, Sâad et Mejbri. De surcroît, tout est faussé à partir de l'animation offensive. En plus, dans le football de haut niveau, on ne peut se permettre d'entamer un tournoi de grande envergure en étant si mauvais, ni pressing sur l'adversaire, ni contrôle de l'espace, chose qui a permis à Yassine Ayari d'ouvrir très tôt le score pour la Suède.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Si nous avons encaissé ce but si tôt, c'est que nous n'avons pas contrôlé la profondeur. Quand on joue avec trois défenseurs, la couverture est censée être assurée, ce qui n'était pas le cas. Ceci dit, il y avait un léger mieux dans les dix dernières minutes de la première mi-temps, mais sans véritable domination.

Bref, il n'y a pas grand-chose à dire en ce qui concerne la période initiale. Cela dit, nous avons fait une bonne entame de la deuxième mi-temps jusqu'à ce que Ellyes Skhiri commette cette erreur de débutant. Nous avons commencé à avoir une meilleure possession de la balle. Sauf qu'on ne pouvait se créer des occasions avec des attaquants d'une telle qualité, car ils n'ont pas le profil adéquat pour apporter de la profondeur en l'absence d'un attaquant de pointe de métier. On dirait qu'on jouait sans attaquants. S'ajoute à cela l'erreur de Skhiri qui nous a fait entrer dans le non-match. Même les changements que le sélectionneur a opérés par la suite n'ont rien apporté.

En ce qui concerne les changements, Sabri Lamouchi aurait dû, dès la mi-temps, remplacer les deux attaquants par Tounekti et Chaouat ou Mastouri. Quant à Rani Khedira, je ne vois pas sincèrement en quoi ce joueur peut être utile à la sélection. Il était invisible sur le terrain. Bref, un véritable chaos tactique. Tout le monde courait derrière la balle sans en faire bon usage. A ne plus comprendre. Un match aussi catastrophique que celui disputé en amical face à la Belgique.

En ce qui concerne la responsabilité du premier but encaissé, on ne peut pas l'imputer au seul gardien de but, car le ballon n'était pas dans son champ. Le tir était puissant. La responsabilité on l'impute en premier lieu à sa défense qui a n'a pas su gérer la profondeur et par la suite dans la deuxième balle tombée devant le gardien.

En ce qui concerne le deuxième but, la responsabilité est partagée. Le troisième but, c'est clair, seul Skhiri en est responsable. Le quatrième but, la responsabilité est collective, pas de surveillance et un manque flagrant de discipline. Enfin, le cinquième à cause d'une erreur individuelle de Gharbi ».