Afrique: Le Président de la République participe à une réunion de l'UA consacrée à l'épidémie d'Ebola

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a participé ce mardi à une réunion de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA) et de ses partenaires, consacrée à l'épidémie d'Ebola qui secoue la République démocratique du Congo et l'Ouganda.

Selon un communiqué du Service de presse de la Présidence de la République, cette réunion, organisée virtuellement à l'initiative du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), a permis aux dirigeants africains d'évaluer la situation épidémiologique actuelle et les risques pour la santé publique dans les pays touchés, ainsi que le risque de propagation de la maladie à d'autres territoires. Au cours de la réunion, les participants ont analysé les mesures urgentes à prendre pour contenir l'épidémie, les mécanismes de financement de la riposte, la coordination transfrontalière et les instruments de surveillance.

L'épidémie actuelle a été déclarée en mai dernier par la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Elle est causée par le virus Bundibugyo. Cette épidémie survient dans un contexte marqué par une forte mobilité des populations et des déplacements transfrontaliers, l'insécurité dans les zones touchées, la fragilité humanitaire et l'absence de vaccins ou de traitements spécifiques pour cette souche du virus. Selon les dernières données, la République démocratique du Congo et l'Ouganda ont enregistré conjointement 532 cas confirmés et 84 décès.