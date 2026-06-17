Angola: Le président de l'Assemblée nationale met à jour son registre électoral

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, a mis à jour son registre électoral ce mardi au Guichet unique de services publics (BUAP) de l'administration municipale de Talatona, à Luanda.

À cette occasion, le parlementaire a invité les citoyens âgés de plus de 18 ans à accomplir ce même devoir civique en vue des élections générales de 2027. Après avoir effectué la démarche, Adão de Almeida a déclaré à la presse que la mise à jour du registre constituait l'accomplissement d'une responsabilité individuelle et une étape essentielle pour garantir l'exercice du droit de vote en temps voulu. Le président de l'Assemblée nationale a salué le fonctionnement du guichet, soulignant la rapidité, la simplicité et la compétence technique de l'équipe.

Il a également estimé que les conditions nécessaires à une large participation citoyenne au processus étaient réunies. Adão de Almeida a ajouté qu'à mesure que la campagne de mise à jour progressera, les services gagneront en dynamisme, renforçant ainsi la confiance des citoyens dans les institutions chargées de l'organisation électorale.

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À cette occasion, il a appelé la population angolaise, et plus particulièrement les citoyens âgés de plus de 18 ans, à mettre à jour leurs données au registre électoral non officiel dans les délais impartis, soulignant qu'il s'agit d'une nouvelle fois d'une nécessité pour l'Angola de mobiliser et de faire participer tous les citoyens à la consolidation de la démocratie. Selon les données officielles, l'exécutif angolais prévoit de couvrir plus de 16 millions de citoyens angolais âgés de plus de 18 ans, résidant dans le pays et à l'étranger, sur un corps électoral estimé à environ 16,7 millions d'électeurs.

La mise à jour est effectuée grâce au système de « preuve de vie », un mécanisme conçu pour confirmer l'existence physique des citoyens et mettre à jour leurs données dans le fichier électoral. Ce processus se déroule dans les bureaux d'inscription électorale (BUAP) installés dans les administrations municipales et communales, ainsi que dans les missions diplomatiques et consulaires angolaises à l'étranger. Au total, 634 points de service sont prévus à travers le pays, dont 254 sont opérationnels depuis le début de cette première phase.

Plus de 10 000 membres de brigades ont été mobilisés pour assurer la mise à jour des données électorales. Les autorités ont précisé qu'aucune nouvelle carte d'électeur ne sera délivrée ; seules les données des citoyens angolais inscrites dans le système électoral seront mises à jour. Par cette mesure, le gouvernement angolais entend renforcer la fiabilité de la base de données électorales, réduire le taux d'abstention et garantir une plus grande participation citoyenne aux élections générales de 2027, qui porteront sur l'élection du président de la République et des 220 députés de l'Assemblée nationale.