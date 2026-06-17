Angola: La CIVICOP réitère son appel aux familles pour des tests ADN

Luanda — La Commission pour la mise en œuvre du Plan de réconciliation en mémoire des victimes des conflits politiques (CIVICOP) a lancé ce mardi à Luanda un appel aux familles dont des proches sont portés disparus depuis les événements du 27 mai 1977, les invitant à fournir des échantillons génétiques afin d'évaluer la compatibilité génétique.

Cet appel a été lancé par Nuno Caldas, membre de la Commission, lors d'une conférence de presse annonçant l'identification de 32 profils génétiques, dont 21 féminins, ainsi que la remise officielle des dépouilles de 10 victimes, prévue vendredi. Selon la Commission, les ossements féminins déjà identifiés nécessitent des échantillons biologiques de membres de leur famille pour procéder à la comparaison génétique et confirmer leur identité. Les prélèvements peuvent être effectués au Laboratoire central de criminalistique et à « Praça Leão XIV », dans la municipalité de Kilamba.

En conséquence, il a réaffirmé l'engagement de la CIVICOP envers la vérité historique et la réparation du préjudice subi par les victimes et leurs familles lors des différents conflits politiques survenus en Angola entre 1975 et avril 2002. « L'accueil et le pardon expriment la volonté patriotique qui anime les objectifs et la mission de la CIVICOP, l'une des commissions les plus importantes créées par l'État angolais depuis 1975, oeuvrant pour la réconciliation nationale et la paix entre les Angolais », a-t-il souligné.

Nuno Caldas a félicité tous ceux qui ont embrassé cette mission importante et noble, notamment la Fondation du 27 mai, les églises d'Angola et les partis politiques représentés au Parlement, à l'exception de l'UNITA.

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Exposition de restes humains à Kilamba

Manuel Halawa, également membre de la CIVICOP, a annoncé qu'une exposition d'objets exhumés de charniers est présentée sur la Praça Leão XIV, dans la municipalité de Kilamba. Parmi ces objets, a-t-il expliqué, figurent des vêtements, des bagues gravées, des chapelets, des carnets et d'autres effets personnels susceptibles d'aider les familles à reconnaître et identifier leurs proches disparus.

La CIVICOP a été créée en 2019, sous l'impulsion du Président de la République, João Lourenço, afin d'élaborer un plan d'hommage général aux victimes des conflits politiques qui ont eu lieu en Angola entre le 11 novembre 1975 et le 4 avril 2002. La Commission est composée de représentants des ministères, des forces de défense et de sécurité de l'État, des partis politiques, des confessions religieuses et de la société civile.