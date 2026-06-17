Angola: La gouverneure de Cuando invite la population à participer à la mise à jour du registre des électeurs

Mavinga — La gouverneure de Cuando, Carla Cativa, a invité ce mardi les citoyens angolais âgés de plus de 18 ans à se rendre aux bureaux d'inscription mis en place pour la mise à jour du registre électoral non officiel.

Carla Cativa a fait cet appel lors de la cérémonie d'ouverture officielle du processus d'inscription non officielle, qui se poursuivra jusqu'à fin mars 2027. La dirigeante a exprimé son intérêt pour la collaboration des églises et des autorités traditionnelles afin de déterminer le nombre exact d'électeurs éligibles et leur lieu de résidence. Selon Carla Cativa, ce processus marque le début d'une grande célébration de la démocratie, et plus précisément la tenue des prochaines élections générales.

Elle a expliqué que le processus n'avait pas pu démarrer lundi, comme dans le reste du pays, en raison de problèmes de communication qui ont été rapidement résolus tôt ce matin. Pour cette première phase, les municipalités de Mavinga, Cuito Cuanavale, Dirico et Rivungo, sur les neuf existantes, sont concernées. Elle a annoncé la mobilisation de 213 membres de la brigade, parmi lesquels des chauffeurs, des techniciens en éducation civique et des responsables du guichet unique de services publics. La province compte 338 770 habitants.