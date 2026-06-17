Angola: Renforcement de la coopération entre le pays et l'Algérie dans les hydrocarbures

Luanda — Les dirigeants angolais et algériens ont tenu une réunion par vidéoconférence lundi 15 juin afin de renforcer leur coopération bilatérale dans les secteurs pétrolier, minier et de la formation.

Selon un communiqué de presse envoyé aujourd'hui à l'ANGOP, la réunion a eu lieu entre le ministre angolais des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, et le ministre algérien de l'Énergie et des Mines, Mahamed Arkab. En marge de la réunion, le secrétaire d'État au Pétrole et au Gaz, José Barroso, a expliqué que les discussions portaient principalement sur le renforcement de la coopération entre Sonangol et la compagnie pétrolière algérienne Sonatrach, ainsi que dans le domaine du raffinage.

Le secrétaire d'État a indiqué que, dans le domaine de l'exploration et de la production, l'Algérie souhaitait s'informer sur l'expérience angolaise en matière d'opérations offshore, tandis que l'Angola pourrait également bénéficier du savoir-faire algérien en matière d'opérations onshore.

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« L'Algérie compte actuellement six raffineries en exploitation, toutes gérées par du personnel algérien, une expérience qu'elle souhaite partager avec l'Angola », a-t-il souligné. Concernant la formation, José Barroso a rappelé les liens historiques unissant les deux pays dans le développement de l'industrie pétrolière angolaise. À l'issue de la réunion, il a été convenu d'approfondir la coopération technique et institutionnelle, et le ministre Diamantino Azevedo a accepté l'invitation à effectuer une visite officielle en Algérie.