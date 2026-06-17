Algérie: Début du 2e module de la formation fédérale des Directeurs techniques sportifs

17 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La Direction technique nationale (DTN) a donné le coup d'envoi, mardi au Centre technique national de Sidi Moussa, du deuxième module de la première promotion de la formation fédérale des Directeurs techniques sportifs (DTS) des clubs de Ligues 1 et 2, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF).

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le responsable du Département formation de la DTN, M. Karim Kaced.

Ce deuxième module aborde plusieurs thématiques essentielles, notamment la préparation physique dans le cursus de formation, le centre de formation, le projet de jeu, les principes défensifs et offensifs, le leadership du Directeur Technique Sportif et l'organisation et la gestion des réunions.

L'encadrement pédagogique est assuré par des experts de la Confédération Africaine de Football (CAF), avec pour objectif de renforcer les compétences des stagiaires et de leur permettre de s'approprier les méthodologies modernes du management sportif.

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