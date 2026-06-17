Algérie: Les journaux paraissant à Oran soulignent l'affluence croissante aux meetings populaires

ORAN — Les journaux paraissant mercredi à Oran ont relevé que les meetings populaires et les activités de proximité enregistrent une affluence de plus en plus croissante, au début de la deuxième semaine de la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet.

Dans un article intitulé "La course à la persuasion s'intensifie", le quotidien El Djoumhouria souligne que "les meetings populaires ont connu une forte affluence au début de la deuxième semaine de la campagne électorale, ce qui a amené les différentes formations politiques à multiplier les sorties sur le terrain pour une plus grande mobilisation électorale", tout en mettant en avant les programmes et les profils de leurs candidats.

Dans un autre article intitulé "Les partis misent sur la mobilisation populaire", la même publication souligne les efforts des candidats pour allier activités de proximité et communication numérique, à travers "une présence active sur les réseaux sociaux pour renforcer leur visibilité et convaincre les électeurs".

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Le commentaire du quotidien Ouest Tribune, sous le titre "La campagne s'intensifie", insiste sur la dynamique de terrain observée chez les chefs des partis politiques et les listes indépendantes, relevant qu"à moins de deux semaines du scrutin, la compétition électorale gagne en intensité et les espaces réservés aux activités de campagne continuent d'attirer un public nombreux".

Le même quotidien estime que "la campagne électorale prend progressivement une dimension plus stratégique à mesure que la date du scrutin approche", notant que "les prochains jours s'annoncent déterminants pour les candidats en lice".

Selon Ouest Tribune, les discours électoraux connaissent également "une évolution notable" en cette deuxième semaine de la campagne, avec "une plus grande attention accordée aux préoccupations quotidiennes des citoyens, dans une démarche visant à renforcer l'adhésion des électeurs".

Pour sa part, Cap Dz s'est intéressé aux meetings populaires et aux activités de proximité organisés dans le cadre de la campagne, mettant en lumière les principaux thèmes abordés par les candidats en lice.

Enfin, L'Echo d'Oran est revenu sur les principaux messages ayant marqué les interventions des candidats au cours de la première semaine de la campagne électorale des législatives.