Algérie: Pari sur les jeunes et appel à une large participation au scrutin

CONSTANTINE — Les journaux parus mercredi dans l'Est du pays ont mis en relief le pari des partis politiques et des listes indépendantes sur les jeunes électeurs, ainsi que l'appel à une large participation au prochain scrutin, alors que la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet entame sa deuxième semaine.

Le quotidien Annasr, édité à Constantine, a consacré de larges espaces dans ses colonnes au déroulement de la campagne électorale.

Il a souligné, dans son éditorial intitulé "Des partis qui parient sur les jeunes et appellent à une forte participation", que les chefs des formations politiques en lice pour les législatives du 2 juillet prochain ont entamé la deuxième semaine de la campagne par d'intenses meetings populaires à travers les wilayas du pays, durant lesquels ils ont appelé les citoyens à participer massivement à cette échéance, en misant particulièrement sur la catégorie des jeunes.

Le même journal a rapporté, dans ce contexte, la déclaration du secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Monder Bouden, lors du meeting populaire qu'il a animé à Guelma, dans lequel il a considéré la jeunesse comme "le choix stratégique le plus approprié en prévision de la prochaine étape".

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Annasr a également fait état de l'appel lancé par les listes partisanes du mouvement Ennahda, du parti Sawt Echaab et du Front El Moustakbal, invitant les électeurs à placer leur confiance dans les élites et les compétences jeunes afin de dynamiser l'investissement et de concrétiser un développement local durable.

De son côté, le journal "Akhbar Echark", paraissant à Annaba, a rapporté l'appel du président du Front El Moustakbal, Fateh Boutbig, lors du meeting populaire qu'il a animé à Annaba, en faveur d'une forte participation des citoyens aux prochaines législatives, tout en soulignant le pari de son parti sur la promotion des élites jeunes et des femmes, ainsi que sur le soutien à l'économie de la connaissance et à l'investissement.

"Le Quotidien de Constantine" a publié un article intitulé "L'appel au sursaut national", dans lequel il a mis en relief le consensus des chefs de partis politiques participant aux élections législatives sur la nécessité de s'orienter vers le choix des compétences, tout en mettant l'accent sur le renforcement de l'implication des jeunes dans les processus de prise de décision.

Pour sa part, le quotidien "Kawalis El Jadida", édité à Sétif, s'est penché sur les activités des partis politiques dans l'Est du pays, à l'instar des meetings populaires de la secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, à Constantine, du secrétaire général du mouvement Ennahda, Mohamed Dhouibi, à Sétif, et du premier secrétaire national du Front des Forces Socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, à Bordj Bou Arréridj, lesquels ont appelé les jeunes à s'impliquer positivement dans la vie politique et à se rendre massivement aux urnes pour choisir des députés compétents capables de porter les aspirations du peuple.