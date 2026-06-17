Algérie: La presse nationale souligne l'importance du scrutin dans le renforcement de l'ancrage démocratique

ALGER — Les titres de la presse nationale parus mercredi ont mis en exergue l'importance des élections législatives du 2 juillet dans le renforcement et l'ancrage de la pratique démocratique, soulignant que les discours des partis politiques et des listes indépendantes ont été axés essentiellement sur les enjeux de cette échéance nationale.

Dans ce contexte, le quotidien La Nation, a relevé dans un commentaire sous le titre "Mobilisation citoyenne, le défi des candidats", que "les meetings et les rencontres de proximité, organisés depuis le lancement de la campagne électorale, ont principalement porté sur l'explication des programmes électoraux et l'appel à une participation massive des citoyens au scrutin, compte tenu de son importance pour l'ancrage de la pratique démocratique".

De son côté, L'Expression a fait observer que "les discours partis politiques convergeaient autour de l'impératif patriotique lié à ce rendez-vous électoral", soulignant que "la finalité des législatives réside dans l'approfondissement du processus démocratique".

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Pour sa part, le journal "E-bourse" a consacré sa Une aux activités des partis politiques, mettant en avant les déclarations de leurs leaders, notamment celles appelant à "une participation active des citoyens aux prochaines législatives, considérées comme un levier essentiel pour le renforcement du processus démocratique".

S'appuyant sur les discours des chefs de parti, le même journal a estimé que "l'Algérie est entrée dans une nouvelle phase nécessitant une prise de conscience collective et une participation responsable de l'ensemble des citoyens à cette échéance nationale importante pour consolider les institutions et les adapter aux mutations économiques et sociales que connaît le pays".

Dans le même sillage, le quotidien Ech-Chaâb, sous le titre "Le plaidoyer de toutes les formations en faveur de l'intérêt supérieur de la Nation", a fait état d'une "convergence des discours des partis politiques et des candidats indépendants autour de la nécessité de faire prévaloir l'intérêt supérieur du pays à travers une participation massive" à ce rendez-vous électoral, considéré comme "une étape importante pour concrétiser les aspirations des citoyens et répondre à leurs préoccupations".

Le site électronique Sabq Press a noté que l'Algérie est entrée dans "une nouvelle phase nécessitant une prise de conscience collective et une participation responsable de l'ensemble des citoyens aux prochaines législatives qui représentent un rendez-vous national majeur".

Pour sa part, le quotidien El Massa, dans un article intitulé "Unir les rangs pour une Algérie forte sur les scènes régionale et internationale", a mis en avant les messages délivrés par les chefs de partis au début de la deuxième semaine de la campagne électorale, appelant aussi à "encourager les jeunes pour une plus grande implication dans la vie politique, en élargissant davantage leur représentation au sein des Assemblée élues".

Dans le même sillage, le quotidien El Moudjahid a consacré un dossier à la candidature des jeunes, relevant que "la course à la députation vise à renouveler le paysage politique national qui découle directement des réformes introduites par la nouvelle loi électorale, laquelle a placé le renouvellement des élites politiques au coeur de ses objectifs".