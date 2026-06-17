Angola: Le pays et le Vietnam renforcent leur partenariat dans le secteur agricole

Luanda — Une délégation angolaise, dirigée par le ministre de l'Agriculture et des Forêts, est au Vietnam depuis lundi (16), où elle effectue une visite pour approfondir la coopération bilatérale, en mettant l'accent sur le transfert de technologie, l'assistance technique, la formation du personnel et la promotion des investissements conjoints.

L'agenda de la délégation angolaise, dirigée par Isaac dos Anjos, comprend des rencontres avec des représentants du gouvernement vietnamien, des instituts de recherche et des entreprises du secteur, selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP mardi. Le ministre angolais s'entretiendra notamment avec le ministre de l'Agriculture et de l'Environnement de la République socialiste du Vietnam, Trinh Viet Hung, et visitera plusieurs entreprises du secteur agricole.

La délégation angolaise s'informera également sur l'expérience vietnamienne en matière de vulgarisation agricole, d'innovation technologique appliquée à l'agriculture, de production forestière durable, d'amélioration des semences, de riziculture irriguée, de développement des filières café et thé, d'aquaculture tournée vers l'exportation, de transformation des produits de la pêche et de production d'aliments pour animaux, ainsi que de modèles de gestion intégrée de l'environnement et de développement rural.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des accords conclus lors de la visite officielle du Président vietnamien, Luong Cuong, en Angola, du 6 au 8 août 2025, et du Plan d'action de coopération agricole 2025-2030, instrument qui définit les priorités du partenariat entre les deux pays dans ce domaine. L'invitation a été lancée par le ministère vietnamien de l'Agriculture et de l'Environnement, qui vise à renforcer les mécanismes d'échange technique et institutionnel avec l'Angola et à accélérer la mise en oeuvre des initiatives prévues dans le cadre de la coopération agricole bilatérale.

Les relations entre l'Angola et le Vietnam ont connu un développement significatif ces dernières années, notamment grâce à l'intérêt croissant des deux parties pour l'approfondissement de leur coopération économique et productive. Considéré comme l'une des plus grandes réussites agricoles d'Asie, le Vietnam s'est transformé, en quelques décennies seulement, d'importateur de produits alimentaires en l'un des principaux exportateurs mondiaux de riz, de café, de poisson et d'autres produits agro-industriels - une expérience dont l'Angola souhaite s'inspirer pour diversifier son économie et renforcer sa production nationale.