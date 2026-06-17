Angola: La Conférence de physique CPLP débute mercredi à Huíla

Lubango — L'Angola accueillera pour la première fois la Conférence de physique de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), dont la 6e édition se tiendra à Lubango, chef-lieu de la province de Huíla.

Selon le programme publié ce mardi par le gouvernement de Huíla, cet événement vise à renforcer les réseaux de recherche, notamment en matière de formation de physiciens issus des États membres. Placée sous le thème « Physique et innovation technologique pour un avenir durable », la conférence est organisé par l'Union des physiciens des pays de langue portugaise (UFPLP). L'organisation est assurée conjointement par l'Association angolaise des physiciens (AAF) et l'Institut supérieur des sciences de l'éducation (ISCED) de Huíla, ce dernier accueillant l'événement à Lubango.

Le renforcement de la coopération scientifique entre les pays membres de la CPLP, la promotion de la recherche et de l'enseignement en physique, l'encouragement des jeunes chercheurs, le débat sur les enjeux contemporains de cette discipline et de ses applications, ainsi que la contribution au développement scientifique et technologique durable, constituent les objectifs de la conférence.

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Dans une récente déclaration à l'ANGOP à ce sujet, la présidente du Conseil fiscal de la Direction nationale de l'AAF, Liudmila Vasconcelos, a exprimé le souhait de consolider la conférence comme un espace d'excellence scientifique dans le cadre du CPLP et de stimuler de nouveaux partenariats universitaires.

Elle a affirmé que la tenue de cet événement à Huíla représente une étape scientifique et universitaire majeure pour la province et pour l'Angola, valorisant la recherche scientifique locale et positionnant la province comme un pôle stratégique pour la science et l'innovation dans le sud du pays. Pour elle, cet événement renforce la coopération entre les pays membres du CPLP en favorisant l'échange de connaissances.

Parmi les principales nouveautés, Liudmila Vasconcelos a souligné une meilleure intégration entre chercheurs séniors et jeunes scientifiques, des sessions thématiques, des espaces dédiés à la physique appliquée et à l'innovation technologique, ainsi que l'encouragement de la participation étudiante par la présentation de posters scientifiques. La conférence devrait réunir au moins 70 participants, dont 25 étrangers originaires des pays membres du CPLP.

Outre la physique médicale, l'événement abordera des sujets liés à l'enseignement de la physique, à la physique appliquée, à la recherche scientifique et à l'analyse des séismes, notamment à travers des formations courtes et des activités expérimentales.

Selon l'organisation, une trentaine de communications scientifiques sont prévues. Leurs résumés sont actuellement évalués par le comité scientifique international, composé d'experts d'Angola, du Portugal, du Brésil, du Mozambique et du Cap-Vert. Le programme comprend également des activités sociales et touristiques, avec des visites du rift de la Tundavala et du mont Cristo Rei, ainsi qu'un dîner convivial. Lors de cette réunion, il est également prévu que la coopération scientifique entre les institutions angolaises et étrangères soit renforcée par la mobilité des chercheurs, des enseignants et des étudiants en physique.

La Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), créée officiellement le 17 juillet 1996, regroupe l'Angola, le Brésil, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Mozambique, le Portugal, Sao Tomé-et-Principe et le Timor-Leste. Ces pays sont situés sur quatre continents et partagent la langue portugaise, parlée par plus de 250 millions d'habitants. La physique est devenue l'un des principaux axes de recherche scientifique dans les pays de la CPLP et constitue un domaine fertile pour le développement d'innovations technologiques fondées sur la science.

La 5e Conférence de physique des pays lusophones s'est tenue du 8 au 10 septembre 2024 à Coimbra, au Portugal, sur le thème « La physique au service d'un développement inclusif et durable ». Les discussions ont porté, entre autres, sur les énergies renouvelables, la physique du changement climatique, la physique médicale, les nouvelles technologies quantiques et les nouveaux matériaux.

L'Angola a accueilli la 6e édition, tandis que la Guinée-Bissau et le Timor-Leste n'ont pas encore organisé cet événement. La première conférence s'est déroulée en 2010 au Mozambique, et des événements similaires ont déjà eu lieu au Brésil, à Sao Tomé-et-Principe, au Cap-Vert et au Portugal.