Algérie: Rencontres de proximité et programmes électoraux traités par la presse dans le Sud

OUARGLA — Les titres de la presse nationale paraissant mercredi dans les wilayas du Sud du pays se sont intéressés aux derniers développements de la campagne électorale des législatives du 2 juillet, focalisant sur les rencontres de proximité, le contenu des programmes électoraux et les préparatifs visant à assurer le succès du scrutin.

Le quotidien El-Wahat, édité à Ouargla, s'est penché, dans un article intitulé "Les candidats ciblent les quartiers populaires pour animer la campagne électorale dans les wilayas du Sud", sur les rencontres de proximité et les activités de terrain menées par les représentants des listes de candidatures, partisanes et indépendantes, en lice à ces élections, en vue d'exposer leurs programmes et s'enquérir des préoccupations des citoyens.

Dans la wilaya d'El-Oued, le journal Kaid-News a titré en Une "Législatives de juillet 2026 : les partis s'accordent sur les lignes rouges et rivalisent par leurs programmes", abordant l'unanimité des formations politiques autour de ce qu'il est qualifié de "lignes rouges", à savoir la préservation de l'intégrité du territoire national, la défense de la souveraineté, le soutien à l'Armée nationale populaire et le maintien de la stabilité du pays face aux différents défis.

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Il a fait remarquer, cependant, des différences dans les discours concernant les programmes électoraux proposés.

El-Djadid El-Yaoumi a traité, en première page, la question du soutien financier aux jeunes candidats portés sur les listes indépendantes, et ce dans un article intitulé "L'Autorité nationale indépendante des élections dévoile les modalités de soutien financier aux jeunes candidats indépendants".

Concernant toujours le communiqué de l'Autorité nationale indépendante des élections à ce sujet, El-Tahrir El-Djazairia a publié un article intitulé "Les jeunes candidats indépendants sont invités à déposer leur candidature. Elections législatives du 2 juillet : comment bénéficier de l'aide de l'Etat".

Sous le titre "Présentation des programmes et mise en avant de l'importance du scrutin au coeur des discours de campagne", le journal El-Djanoub El-Kebir, édité à Illizi, a repris les grands axes des discours des chefs de partis politiques, durant la première semaine de la campagne électorale, à travers la présentation des programmes électoraux, en insistant particulièrement sur l'importance de la participation aux législatives du 2 juillet prochain.

Le quotidien Tassili-News, paraissant à Djanet, a consacré, lui aussi, une bonne place à ces élections, évoquant un certain nombre de sujets liés à l'événement, notamment la préparation logistique visant à garantir le bon déroulement du scrutin.

Il a ainsi couvert les activités des partis politiques et leurs appels à une large participation à ce rendez-vous électoral.