Sénégal: Les prix à la consommation en léger recul au mois de février

17 Juin 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

Les prix à la consommation ont enregistré une baisse de 0,2% au cours du mois de février 2026, selon les données de l'Indice harmonisé des prix à la consommation (Ihpc), rendues publiques par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). Cette évolution est principalement liée au recul des prix des produits alimentaires ainsi qu'à la diminution des coûts du transport.

Dans le détail, les prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » ont diminué de 0,6% par rapport au mois précédent. Cette baisse, qui constitue la principale contribution au repli de l'indice général, a été accompagnée d'une réduction de 0,7% des prix des services de transport. Les prix des « boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants » ont également fléchi de 0,2%.

Cette tendance baissière traduit un allègement des dépenses des ménages sur certains postes de consommation courante, notamment l'alimentation et les déplacements. Elle intervient dans un contexte marqué par une relative stabilité des prix sur plusieurs segments du marché.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Toutefois, l'évolution des prix demeure positive sur une base annuelle. En glissement annuel, l'inflation s'est établie à 0,8%, indiquant que le niveau général des prix reste légèrement supérieur à celui observé à la même période de l'année précédente.

Malgré cette hausse annuelle, le rythme de progression des prix demeure modéré, confirmant une certaine maîtrise des tensions inflationnistes au cours de la période sous revue.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.