Sénégal: Les prix à la consommation en léger recul au mois de février

Les prix à la consommation ont enregistré une baisse de 0,2% au cours du mois de février 2026, selon les données de l'Indice harmonisé des prix à la consommation (Ihpc), rendues publiques par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). Cette évolution est principalement liée au recul des prix des produits alimentaires ainsi qu'à la diminution des coûts du transport.

Dans le détail, les prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » ont diminué de 0,6% par rapport au mois précédent. Cette baisse, qui constitue la principale contribution au repli de l'indice général, a été accompagnée d'une réduction de 0,7% des prix des services de transport. Les prix des « boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants » ont également fléchi de 0,2%.

Cette tendance baissière traduit un allègement des dépenses des ménages sur certains postes de consommation courante, notamment l'alimentation et les déplacements. Elle intervient dans un contexte marqué par une relative stabilité des prix sur plusieurs segments du marché.

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Toutefois, l'évolution des prix demeure positive sur une base annuelle. En glissement annuel, l'inflation s'est établie à 0,8%, indiquant que le niveau général des prix reste légèrement supérieur à celui observé à la même période de l'année précédente.

Malgré cette hausse annuelle, le rythme de progression des prix demeure modéré, confirmant une certaine maîtrise des tensions inflationnistes au cours de la période sous revue.