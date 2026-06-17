Afrique de l'Ouest: La Côte d'Ivoire lève 110 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

17 Juin 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Dans le but d'assurer le financement de son budget, la Côte d'Ivoire a levé ce mardi 16 juin 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 110 milliards de FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 et 5 ans.

Le Trésor Public ivoirien avait mis en adjudication un montant de 100 milliards de FCFA. En retour, il a reçu des investisseurs des soumissions globales de 157,610 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 157,61%.

Le montant des soumissions retenu est de 110 milliards de FCFA (pris exclusivement sur les obligations) et celui rejeté à 47,610 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 69,79%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,56% pour les obligations de 3 ans et 7,07% pour celles de 5 ans.

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L'émetteur s'engage à rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 17juin 2029 pour celles de 3 ans et au 17 juin 2031 pour celles de 5 ans.

Concernant le paiement des intérêts, il se fera annuellement au taux de 5,20% pour les obligations de 3 ans et 5,45% pour celles de 5ans et ce, dès la fin de la première année.

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