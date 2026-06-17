Afrique de l'Ouest: La Côte d'Ivoire lève 110 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

Dans le but d'assurer le financement de son budget, la Côte d'Ivoire a levé ce mardi 16 juin 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 110 milliards de FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 et 5 ans.

Le Trésor Public ivoirien avait mis en adjudication un montant de 100 milliards de FCFA. En retour, il a reçu des investisseurs des soumissions globales de 157,610 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 157,61%.

Le montant des soumissions retenu est de 110 milliards de FCFA (pris exclusivement sur les obligations) et celui rejeté à 47,610 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 69,79%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,56% pour les obligations de 3 ans et 7,07% pour celles de 5 ans.

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L'émetteur s'engage à rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 17juin 2029 pour celles de 3 ans et au 17 juin 2031 pour celles de 5 ans.

Concernant le paiement des intérêts, il se fera annuellement au taux de 5,20% pour les obligations de 3 ans et 5,45% pour celles de 5ans et ce, dès la fin de la première année.