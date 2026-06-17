Sénégal: Qualité de l'enseignement supérieur - Le projet QUALIFORS lauréat du Fonds compétitif Espoir jeunes

Le projet QUALIFORS (Système intégré d'observation et d'aide à la décision pour la qualité des formations en santé) a été sélectionné parmi les projets lauréats du Fonds compétitif pour la recherche à impact du Projet ESPOIR-Jeunes. L'annonce a été faite mardi, à travers un communiqué qui nous a été transmis.

L'Autorité nationale d'Assurance Qualité de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (ANAQ-Sup) a annoncé le mardi 16 juin 2026 la sélection du projet QUALIFORS (Système intégré d'observation et d'aide à la décision pour la qualité des formations en santé) parmi les projets lauréats du Fonds compétitif pour la recherche à impact du Projet ESPOIR-Jeunes.

Selon les résultats publiés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), indique le document, le projet bénéficiera d'un financement de 50 millions de FCFA.

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Porté par l'ANAQ-Sup, à travers Dr Mbaye Diaw Dioum, et co-porté par l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), à travers Pr Souleymane Thiam, le projet QUALIFORS vise à mettre en place un système intégré d'observation, d'évaluation et d'aide à la décision destiné à renforcer la qualité des formations en sciences de la santé au Sénégal.

« Fondé sur une approche basée sur les données probantes, le projet ambitionne de développer des outils d'analyse, de suivi et d'aide à la décision permettant d'améliorer le pilotage des formations, de renforcer l'adéquation entre les compétences produites et les besoins du système de santé, et de soutenir les mécanismes d'assurance qualité », renseigne le texte.

Cette distinction récompense l'engagement d'une équipe pluridisciplinaire et interinstitutionnelle réunissant des experts de l'ANAQ-Sup, de l'UCAD, de l'Université Gaston Berger (UGB), de l'Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT), de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) ainsi que du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (MSHP).

D'après le texte, la sélection de QUALIFORS illustre la capacité de l'ANAQ-Sup à développer, en partenariat avec les établissements d'enseignement supérieur et les acteurs sectoriels, des initiatives de recherche appliquée, de recherche-action et d'aide à la décision. Ces dernières vont produire des connaissances directement mobilisables pour l'amélioration de la qualité des formations, le renforcement des politiques publiques et la gouvernance fondée sur les données.

« Ce projet constitue également une étape importante dans le développement des activités de recherche et d'innovation de l'ANAQ-Sup, en complément de ses missions d'évaluation, d'habilitation, d'accréditation et d'accompagnement des établissements d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation », poursuit la même source.

Ainsi, à travers cette réussite, l'ANAQ-Sup réaffirme son engagement en faveur de l'excellence, de l'innovation et du développement d'un enseignement supérieur davantage orienté vers l'impact, la performance et la transformation sociale.