Afrique: Didier Deschamps, coach de la France - « J'ai replacé Olise pour apporter plus de liant »

interview

Quel bilan faites-vous de cette entrée en matière ?

C'est très bien de gagner ce premier match. On a eu des difficultés, mais j'ai vu beaucoup d'équipes qui avaient joué avant nous qui en avaient eu. Cette équipe du Sénégal est bien organisée, a la capacité de se projeter vite. Il y a toujours un danger. On a eu un peu trop de déchet technique. Avec plus de justesse, on a des situations qui auraient pu amener des occasions.

En deuxième mi-temps, on a été beaucoup mieux avec le positionnement de Michael (Olise) au coeur du jeu, ça amenait beaucoup plus de liant. On était un peu timorés, un peu crispés. Comme quoi, jouer un premier match de Coupe du monde, c'est spécial. Il y a l'attente qui est là. Mais je suis très satisfait qu'on ait pu gagner ce match.

Pourquoi avez-vous inversé Dembélé et Olise à la mi-temps ?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Quand Michael est haut à droite, il a la capacité de percussion, mais Michael (Olise), quand il peut se mettre dans les deux lignes, entre la défense et le milieu, sa qualité de passe a permis de trouver nos attaquants. Je l'ai fait parce que je pensais que ça allait nous amener plus de liant. Michael (Olise) a la possibilité de jouer des deux côtés, mais plus il touche de ballons, mieux c'est. On a eu plus de danger et l'efficacité de Kylian (Mbappé)qui nous fait du bien.

Qu'est-ce que le record de Kylian Mbappé représente ?

Il y en a encore pour le critiquer... Même s'il peut ne pas faire un grand match, sur une seule action, il a la capacité de faire gagner son équipe. On dit qu'il ne défend pas assez, je veux bien l'entendre. Il défend un peu moins que les autres, mais battre le record d'Olivier (Giroud) alors qu'il n'a que 27 ans... Sur le terrain et en dehors en tant que capitaine, il fait beaucoup pour le groupe. Et puis ici, dès qu'il sort... Il a une aura mondiale. Il y a des débats sur sa position. Je considère que la position axiale est la meilleure pour lui. Je suis très heureux pour lui.

Comment expliquez-vous sa première mi-temps ?

S'il veut encore rater la première mi-temps et qu'il met deux buts en deuxième, ça m'ira. Il a eu deux ou trois contrôles qu'il a mal amenés. Lui, ce n'est pas un problème psychologique mais le doute ne rentre pas dans son esprit. Sur l'ensemble du match, il peut marquer quatre ou cinq buts mais c'est très bien qu'il ait marqué ces deux-là.

Avez-vous poussé un coup de gueule à la mi-temps ?

Je dis les choses quand je les vois. En première mi-temps, on était capables de beaucoup mieux sur pas mal de niveaux. Je ne crie pas non plus, parce que je me suis assagi, mais je dis les choses. Je leur ai dit d'être un peu plus libérés. Ça ne se fait pas du jour au lendemain.

Est-ce que la différence de visage entre les deux périodes montre que le système n'est pas le problème ?

Le 4-2-3-1... il n'y a aucun système qui est problématique quand on a le ballon. Il y a des équilibres à trouver, mais on ne doit pas prendre le but. On est en position très haute mais on a des joueurs qui ne doivent pas se retrouver là. Si je pense que c'est le bon moment, je peux renforcer le milieu. Mais je suis persuadé avec les joueurs qu'on a et leur relation technique, qu'on a la possibilité de faire mal à l'adversaire. Si j'ai pris des joueurs offensifs, c'est pour les utiliser. Je ne l'ai pas beaucoup fait ce soir (mardi soir). Rayan Cherki est entré 5 minutes, Barcola un peu plus...

Après cette victoire, vous êtes proche de la qualification. Allez-vous gérer différemment le deuxième match contre l'Irak ?

On ne va pas gérer, il y a un deuxième match à gagner. Il y a six jours. On a très bien géré les petits soucis. On ne va pas mésestimer l'adversaire et essayer d'avoir six points. Ce serait bien.