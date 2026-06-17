Afrique: Pape Thiaw, sélectionneur des Lions - « L'efficacité n'a pas été au rendez-vous »

Pape Thiaw ne perd pas espoir. Même si le sélectionneur des Lions nourrit des regrets de n'avoir pas pu concrétiser les opportunités en première période contre la France (3-1), il compte remobiliser sa troupe pour chercher les six points contre la Norvège et l'Irak.

Que ressentez vous après cette défaite (3-1) contre la France ?

Avec un peu de regret, c'est sûr, parce que je pense que si on regarde la physionomie du match, si on avait été plus efficaces, on aurait pu rentrer à la mi-temps avec un avantage au score. Mais aujourd'hui, la France a été plus efficace que nous. Sur l'ensemble du match, nous avons commis des erreurs sur les occasions qu'ils ont eues, notamment sur des pertes de balle évitables.

Avec la qualité technique qu'il y a dans cette équipe de France, on ne pouvait pas se permettre cela. Maintenant, il faut les féliciter. Il nous reste deux matchs à jouer pour aller chercher les six points.

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Physiquement l'équipe du Sénégal n'était pas prête surtout en deuxième période ?

Je pense que les joueurs qui revenaient de blessure étaient aptes à jouer et ils l'ont montré. Après, quand il y a eu ces erreurs, je ne pense pas que cela concernait uniquement ces joueurs-là. Quand nous étions en bloc bas, nous avons parfois été trop passifs. Face à notre but, nous devons être plus agressifs sur le porteur du ballon afin d'empêcher certaines passes, comme sur le premier but. Ce sont des choses dont nous allons tirer les enseignements pour corriger cela lors du prochain match et aller chercher la victoire.

Les équipes africaines sont de plus en plus ambitieuses. Ne vous dites-vous pas que vous auriez pu aller chercher davantage cette équipe de France ?

Chaque équipe a sa philosophie. Nous avons joué ce match pour le gagner et je pense que cela s'est vu, surtout en première période où nous étions très bien. Malheureusement, comme je l'ai dit, l'efficacité n'était pas au rendez-vous. Dans une Coupe du monde, c'est une compétition de très haut niveau et il faut être très clinique. Ces matchs se jouent sur des détails.

Comment expliquez vous la différence entre la première et la deuxième période ? Et quel a été votre premier message aux joueurs après le match ?

Il faut remobiliser le groupe. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas commencé une compétition par une défaite. Ce n'est jamais facile. Mais nous savons qu'il reste deux matchs. Nous avons encore une chance et il faut désormais bien se concentrer sur la prochaine rencontre afin de prendre les trois points et conserver nos chances de qualification pour le deuxième tour.

Quelles sont les principales leçons de ce match et comment transformer cette déception en force pour la suite ?

Il faut remobiliser le groupe, et nous l'avons fait. Ce sont des compétiteurs. Ils savent qu'il y avait trois matchs à jouer. Le premier est passé et le résultat n'est pas celui que nous souhaitions. Maintenant, il reste deux rencontres. Nous allons bien les préparer. Le prochain adversaire sera la Norvège, une équipe difficile. C'est une Coupe du monde, toutes les équipes méritent d'être ici et il n'y aura aucun match facile.

Que représente ce tournoi pour le football africain en général ?

C'est la plus grande des compétitions, la Coupe du monde. Pour l'Afrique, c'est une formidable vitrine pour notre football. Aujourd'hui, dix équipes représentent le continent dans cette compétition et c'est quelque chose de positif. Nous allons continuer à progresser. Nous avons mal démarré le tournoi mais il faut déjà se concentrer sur le prochain match.

Que faire pour améliorer l'endurance et la capacité de votre équipe à maintenir ce niveau d'intensité ?

Je pense que les joueurs ont bien travaillé. À certains moments, lorsque nous avons perdu des ballons trop facilement, cela nous a mis en difficulté. Nous devons travailler pour rester aussi compacts qu'en première période, afin de mieux coulisser ensemble et conserver un bloc solide. Concernant la condition physique, je pense que les joueurs vont encore monter en puissance. Certains ont disputé presque 90 minutes aujourd'hui. Au fil du tournoi, ils retrouveront leur meilleur niveau pour aborder les prochains matchs.

Pensez-vous que l'écart entre les grandes nations et les équipes africaines se réduit ?

Oui, je pense que les équipes africaines progressent et c'est une bonne chose. Nous continuons à travailler sur la formation des joueurs et des entraîneurs. C'est important. Nous n'avons pas encore vu une équipe africaine remporter cette compétition, mais récemment une sélection a atteint les demi-finales (le Maroc en 2022, NDLR).

Nous-mêmes, au Sénégal, avons déjà atteint les quarts de finale. Nous allons continuer à travailler. Rien n'est joué. Ce premier match ne s'est pas déroulé comme nous le voulions, mais nous avions vraiment l'ambition de le gagner. Maintenant, il faut se tourner vers la suite et continuer à travailler.

Le repositionnement de Michael Olise dans l'axe a-t-il été une des clés de la réussite française en seconde période ?

Je ne pense pas que ce soit uniquement cela. Bien sûr, quand on voit un score de 3-1 avec des joueurs comme Michael Olise et Kylian Mbappé, qui excellent entre les lignes, cela pose des problèmes. À certains moments, lorsque nous avions le ballon, nous n'avons pas réussi à conserver notre équilibre. Lorsqu'ils récupéraient la balle, ils trouvaient rapidement ces joueurs et cela allait très vite. Face à de tels joueurs, surtout lorsqu'on évolue en bloc bas, cela devient compliqué. Maintenant, ce match est derrière nous et nous devons nous concentrer sur les prochaines échéances.

La seconde période est-elle davantage due à la montée en puissance de la France ou à une baisse de régime de votre équipe ? Et quel regard portez-vous sur l'attaque française ?

Si l'on regarde la première période, je pense que si nous avions été plus efficaces, nous aurions pu mener au score. En seconde période, la France a profité de son temps fort et a été très efficace. Dans ce type de compétition, lorsqu'on encaisse un but, on cherche naturellement à réagir rapidement pour égaliser. Après avoir réduit le score, nous avons beaucoup poussé pour revenir. Malheureusement, cela nous a déséquilibrés et nous avons été punis.

Il faut féliciter l'équipe de France. De notre côté, nous allons nous préparer pour le prochain match.

Comme en 2022, le Sénégal débute par une défaite. Pensez-vous pouvoir reproduire le scénario qui vous avez permis de vous qualifier ensuite ?

Oui. Nous avons des compétiteurs dans ce groupe et je ne m'inquiète pas à ce sujet. Nous savons qu'il nous reste deux matchs. Ce ne sera pas facile, mais nous savons aussi qu'il nous faut des points pour atteindre le deuxième tour.

Nous avons quatre ou cinq jours pour préparer la rencontre contre la Norvège. Il faudra essayer d'aller chercher les trois points. Ce sera un match très important. Si nous gagnons, nous nous replacerons dans la course à la qualification. Les joueurs en sont conscients et nous allons jouer nos chances à fond.

Vous avez fait entrer Habib Diarra en seconde période. Que vous apporte-t-il et pourquoi ne pas l'avoir titularisé ?

Il y a toujours des choix à faire. Peut-être que si je l'avais titularisé, vous m'auriez demandé pourquoi d'autres joueurs n'étaient pas sur le terrain.

C'est un collectif. Habib apporte beaucoup de bonnes choses au groupe. Il y a plusieurs joueurs de qualité dans l'effectif et, à chaque match, il faut faire des choix.