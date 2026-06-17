Afrique: Équipe nationale - Ibrahim Mbaye, de « super sub » à titulaire indiscutable

C'est une entrée en matière qui s'inscrit d'ores et déjà dans les annales du football mondial. Pour sa toute première apparition en Coupe du monde, le jeune international sénégalais Ibrahim Mbaye a marqué l'histoire.

Entré en jeu à la 75e minute du choc tant attendu face à l'équipe de France, le natif de Trappes n'a pas eu besoin du traditionnel temps d'adaptation. Aligné sur son couloir, l'attaquant du Paris Saint-Germain a immédiatement fait parler sa vitesse et sa percussion. Percutant, provocateur et doté d'une capacité d'élimination rare dans les un-contre-un, il a dynamité la défense tricolore avant de trouver le chemin des filets.

Ce but, son quatrième sous la tunique des Lions du Sénégal, revêt une dimension historique. À seulement 18 ans et 143 jours, Ibrahim Mbaye devient officiellement le plus jeune buteur africain de l'histoire de la Coupe du monde. Il devient également le plus jeune buteur sénégalais de l'histoire de la compétition. Mieux encore, il se hisse au quatrième rang des plus jeunes buteurs de l'histoire du tournoi, toutes nations confondues.

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Ce coup d'éclat n'est pourtant pas une surprise pour les observateurs avertis. Depuis ses premiers pas en sélection nationale, le Parisien bouscule la hiérarchie grâce à des entrées en jeu chirurgicales et pleines de fraîcheur. Mais aujourd'hui, le costume de joker de luxe semble être devenu trop étroit pour lui.

Par sa maturité tactique et son impact immédiat, Mbaye s'impose désormais comme une évidence. Dans le dispositif de Pape Thiaw, sa future titularisation apparaît non plus comme une option audacieuse, mais comme une nécessité stratégique pour la suite de la compétition.

Le Sénégal s'est trouvé un nouveau joyau. Reste maintenant au staff technique à exploiter pleinement ce potentiel brut, capable de faire basculer une rencontre en l'espace de quelques minutes.

L'aventure ne fait que commencer pour le nouveau prince de la tanière.