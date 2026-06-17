Afrique: Les Lions vont essayer de chercher les trois points face à la Norvège, selon Pape Thiaw

17 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Birane Hady Cissé

 L' équipe nationale du Sénégal va essayer d'aller chercher les trois points lundi devant la Norvège, malgré sa lourde défaite d'entrée face à la France (3-1) en match comptant pour la première journée du groupe I de la Coupe du monde.

"Nous avons cinq ou six jours pour préparer la rencontre contre la Norvège. Il faudra essayer d'aller chercher les trois points. Ce sera un match très important. Si nous gagnons, nous nous replacerons dans la course à la qualification", a dit le technicien sénégalais en conférence de presse d'après match.

Les Lions ont raté leur entrée en compétition, en s'inclinant (1-3) devant les Bleus de Didier Deschamps.

La Norvège, prochain adversaire des Lions, a largement dominé l'Irak sur un score de quatre buts à un.

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Grâce à ce succès, la Norvège prend seule la tête du groupe I devant la France avec une différence de but favorable.

Pour Pape Thiaw, les Lions sont "conscients des enjeux du match face à la Norvège et vont jouer leurs chances à fond".

"Nous avons des compétiteurs dans ce groupe et je ne m'inquiète pas à ce sujet", a fait valoir le sélectionneur national.

Il a ajouté que ses joueurs savent qu'ils restent deux matchs. "Ce ne sera pas facile, mais nous savons aussi qu'il nous faut des points pour atteindre le deuxième tour", a-t-il ajouté.

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