Afrique: Mondial 2026 - La Norvège prend les commandes de la poule I, devant la France

New-Jersey — La Norvège a battu l'Irak sur un score de 4 buts à un pour son entrée dans la compétition, se classant ainsi à la tête du groupe I devant la France et le Sénégal.

Bousculés en première période, les Norvégiens s'en sont remis à Erling Haaland pour ouvrir le score avant de doubler la mise en période. Les Irakiens ont réagi sur une action de classe pour réduire le score dans le premier acte.

En deuxième la Norvège a mis le pied sur l'accélérateur pour marquer deux autres buts. Les Norvégiens s'emparent ainsi de la tête du Groupe I, devant la France tombeuse du Sénégal (3-1) plutôt dans la journée.

Les hommes de Pape Thiaw vont rencontrer dans la nuit du lundi au mardi les partenaires d'Erling Halland pour le compte de la deuxième journée dans cette poule I.