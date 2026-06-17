Ile Maurice: Un volume fantôme pour les élèves de Grade 1

À quelques semaines de la fin du deuxième trimestre, certaines écoles primaires sont toujours confrontées à un manque de manuels scolaires, notamment en Grade 1. Une situation qui a été portée à l'attention de la Government Teachers' Union (GTU) par plusieurs enseignants.

«À la fin du premier trimestre, une bonne partie des manuels avait été distribuée dans les écoles et nous pensions que le reste arriverait au début du deuxième trimestre», explique Vishal Baujeet, président de la GTU. Or, certains établissements attendent toujours les ouvrages manquants.

Face à cette situation, les enseignants se sont adaptés. Dans plusieurs écoles, les contenus des e-books sont projetés en classe afin de permettre aux élèves de poursuivre leur apprentissage. D'autres enseignants ont choisi d'imprimer certains chapitres et de les distribuer aux enfants en attendant l'arrivée des manuels. «Dans certaines écoles, le premier volume a déjà été entièrement utilisé, alors que dans d'autres, il n'a pas encore été achevé», précise le syndicaliste.

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Du côté du ministère de l'Éducation, on indique que le manuel concerné a été scindé en deux parties afin d'alléger le poids des cartables des plus jeunes. «Le volume 1 a été distribué dès la rentrée de janvier et certaines écoles l'ont déjà terminé. Elles attendent maintenant le volume 2», explique-t-on.

Le ministère affirme que les dispositions nécessaires ont déjà été prises. Les deuxièmes parties des ouvrages sont actuellement en cours d'impression et des copies temporaires ont été envoyées dans les écoles afin d'assurer la continuité de l'enseignement.

La procédure de distribution du volume 2 a déjà été enclenchée et devrait être finalisée dans les prochaines semaines. Quant aux raisons ayant entraîné ce retard, peu d'informations ont filtré jusqu'à présent. Toutefois, le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, a demandé qu'un rapport complet lui soit soumis afin de faire toute la lumière sur les circonstances ayant conduit à ce délai.