Ile Maurice: Paiements aux services publics - Le «cashless» bientôt généralisé

Le gouvernement poursuit la modernisation des services publics avec une accélération de la transition vers les paiements numériques. Les citoyens pourront progressivement effectuer davantage de transactions à travers des plateformes électroniques, cartes bancaires et applications mobiles. C'est ce qu'a indiqué le PM en réponse à une question du député Ludovic Caserne sur les horaires des caisses des ministères et organismes publics ainsi que l'introduction de solutions de paiement sans espèces.

Selon le chef du gouvernement, cette transformation s'inscrit dans une volonté de rendre les services publics plus rapides, accessibles et adaptés aux besoins d'une économie numérique. L'objectif est de réduire la dépendance aux paiements en espèces tout en offrant aux citoyens des moyens de paiement plus pratiques, sécurisés et transparents.

Concernant une éventuelle extension des heures d'ouverture des caisses au-delà de 14 h 30 en semaine, Navin Ramgoolam a précisé que plusieurs comptoirs fonctionnent déjà après cet horaire. C'est notamment le cas pour la caisse principale du Trésor, ainsi que ceux de de la National Land Transport Authority, du Registrar General, du Corporate and Business Registration Department, du ministère du Travail et des relations industrielles ainsi que de la Mauritius Revenue Authority.

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Toutefois, les comptoirs des agences locales continuent d'opérer jusqu'à 14 h 30 pour des raisons opérationnelles, bancaires et de sécurité. Après la fermeture, les employés doivent encore vérifier les montants, préparer les documents nécessaires et effectuer les dépôts bancaires le jour même. Les banques fermant vers 15 h 15, un délai suffisant doit être prévu pour compléter ces procédures. Conserver d'importantes sommes d'argent dans les bureaux après les heures bancaires pourrait aussi entraîner des risques de sécurité et des coûts supplémentaires liés aux assurances.

Par ailleurs, la transition vers les paiements électroniques devrait réduire l'importance des horaires physiques des caisses. Plusieurs ministères et organismes publics disposent déjà de solutions comme les paiements par cartes de débit ou crédit, virements bancaires en ligne et applications mobiles. Selon les informations fournies par le PM, 60 comptoirs gouvernementaux sont équipés de terminaux Point-of-Sale, permettant les paiements par carte bancaire.

Le déploiement du système Scan and Pay dans les caisses publiques est également en cours. Cette technologie permettra aux citoyens d'effectuer leurs paiements directement via des applications mobiles. Ce projet devrait être complété d'ici la fin de l'année. En attendant, le gouvernement affirme vouloir continuer à développer les solutions numériques afin de rendre les services publics plus efficaces et limiter la nécessité pour les citoyens de se déplacer physiquement aux comptoirs.