Ile Maurice: Absa Mauritius accélère sa révolution numérique avec Google Pay et Spark by Absa

ABSA Bank (Mauritius) Limited a marqué une étape importante dans son parcours de transformation numérique avec le lancement, au cours de la même semaine, de deux nouvelles solutions digitales : Google Pay et Spark by Absa, le 10 juin, à Ébène. Cette double innovation témoigne de la volonté de la banque de simplifier les paiements et de proposer une expérience bancaire plus fluide et sécurisée à ses clients ainsi qu'au grand public.

Avec l'introduction de Google Pay, les détenteurs de cartes Absa éligibles peuvent désormais ajouter leurs cartes à Google Wallet et effectuer des paiements sans contact rapides et sécurisés à l'aide de leurs appareils Android ou Wear OS compatibles. Cette solution permet de régler des achats en magasin, sur des applications mobiles ou encore en ligne, tout en bénéficiant des standards de sécurité avancés de Google.

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Parallèlement, Absa Mauritius élargit son offre numérique avec le lancement de Spark by Absa, une plateforme ouverte aussi bien aux clients d'Absa qu'aux non-clients. L'application permet de connecter des comptes bancaires provenant de différentes institutions financières, de gérer ses paiements, de découvrir des offres exclusives, de réserver des expériences et d'accéder à des avantages destinés à rendre les dépenses quotidiennes plus avantageuses.

Ces lancements interviennent dans un contexte où les paiements numériques connaissent une forte croissance à Maurice. Les consommateurs recherchent de plus en plus des solutions mobiles, rapides et sécurisées pour gérer leurs finances et effectuer leurs transactions au quotidien.

Pour Kenny Fihla, Chief Executive d'Absa Group, cette évolution répond directement aux nouvelles attentes des consommateurs. «À travers nos différents marchés, nous constatons que les clients veulent davantage de choix, de contrôle et de valeur dans leur manière de payer et de gérer leur argent. Google Pay et Spark by Absa illustrent l'engagement d'Absa Mauritius à mettre la technologie au service des besoins réels des clients», a-t-il déclaré.

De son côté, Ravin Dajee, Managing Director d'Absa Bank Mauritius, a souligné l'importance stratégique de cette semaine pour la banque. «Avec Google Pay, nous offrons à nos détenteurs de cartes une nouvelle manière pratique et sécurisée de payer. Avec Spark by Absa, nous proposons une plateforme qui apporte davantage de valeur à un public encore plus large. Ensemble, ces innovations traduisent notre ambition d'offrir plus de choix, des paiements simplifiés et une expérience bancaire mieux intégrée au quotidien de nos clients», a-t-il affirmé.

Selon Sitoyo Lopokoiyit, Chief Executive Personal and Private Banking d'Absa Group, l'avenir du secteur bancaire repose sur une meilleure intégration entre les paiements, les services financiers, les récompenses et les besoins du quotidien. «Les clients recherchent des solutions qui leur facilitent la vie. Google Pay et Spark by Absa démontrent comment Absa Mauritius construit une expérience plus connectée et plus pertinente», a-t-il expliqué. Ces nouveautés s'inscrivent dans la continuité des innovations déjà introduites par la banque, notamment Absa Pay, QR Scan & Pay, les retraits sans carte aux guichets automatiques et la première carte virtuelle multidevise de Maurice.