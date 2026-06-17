Ile Maurice: Enquêtes policières - Plus de 305 000 dossiers toujours en cours

Le nombre d'enquêtes policières en cours s'élève à 305 926, indique le Premier ministre (PM) et ministre de l'intérieur, Navin Ramgoolam, en s'appuyant sur les informations fournies par le commissaire de police. Il répondait à une question du député Eshan Juman sur le nombre de dossiers toujours sous enquête et ceux qui traînent depuis plusieurs années.

Selon les chiffres disponibles au 28 mai 2026, parmi ces 305 926 dossiers, 23 198 enquêtes sont en cours depuis plus de trois ans. Le nombre total comprend également 52 339 dépositions à la police dans des situations qui ne constituent pas des délits, mais qui nécessitent tout de même une enquête ou un suivi. La durée des enquêtes varie selon la nature et la complexité des cas.

Plusieurs raisons expliquent pourquoi certains dossiers prennent des mois, voire des années, avant d'être finalisés. Parmi les difficultés rencontrées figurent notamment les cas où les suspects n'ont pas encore été identifiés ou sont introuvables, ainsi que les situations où les plaignants ne sont plus disponibles ou hésitent à fournir de nouvelles déclarations.

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Les retards peuvent également être liés à l'attente de documents essentiels -rapports médicolégaux, analyses du Forensic Science Laboratory, informations bancaires, ordonnances judiciaires ou encore rapports d'expertise de l'étranger, notamment d'Afrique du Sud et de France. Les enquêtes à ramifications internationales ou concernant des crimes transnationaux nécessitent également davantage de temps.

La police affirme avoir mis en place plusieurs mécanismes pour assurer un meilleur suivi des dossiers en attente. Des Standing Orders et directives encadrent les procédures liées aux déclarations, enquêtes, poursuites et au traitement des affaires. Depuis août 2025, des Divisional Enquiry Panels ont aussi été créés dans chaque division policière pour se pencher sur les dossiers en suspens. Ces panels, sous la supervision d'officiers supérieurs, ont pour mission d'identifier les faiblesses dans les enquêtes, de proposer des mesures correctives, d'assurer une meilleure coordination légale et d'examiner les dossiers complexes ou sensibles.