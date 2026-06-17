Ile Maurice: Une marche blanche pour rendre hommage à Sneha Jootun

L'Association Jasmine de Richelieu souhaite organiser une marche blanche en mémoire de Prageena Jootun, plus connue sous le prénom de Sneha. Une demande officielle a été adressée au Commissaire de police afin d'obtenir l'autorisation pour la tenue de ce rassemblement pacifique.

La marche est prévue le dimanche 21 juin 2026 à partir de 9 h 30. Les participants se réuniront à Nelson Mandela Street, Cassis, avant d'emprunter un itinéraire passant par Les Salines Garden et Rutworth Street, pour ensuite revenir au point de départ.

Selon les organisateurs, environ 200 personnes sont attendues. Cette initiative vise à rendre hommage à la jeune femme de 23 ans, à témoigner un soutien à sa famille et à ses proches, mais aussi à sensibiliser le public contre la violence.

Pour rappel, Sneha Jootun a été retrouvée sans vie dans une maison aux Salines. Âgée de 23 ans, la jeune femme a été victime d'une violente agression qui a profondément bouleversé ses proches. Selon les conclusions de l'autopsie, elle a succombé à une hémorragie massive après avoir reçu une vingtaine de coups portés avec une arme blanche.

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L'Association Jasmine de Richelieu assure que l'événement se déroulera dans le calme et dans le respect des consignes émises par la police et les autorités concernées.