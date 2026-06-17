Ile Maurice: GRA - Enquête ouverte contre l'ex-président Chumroo après l'affaire de la Porsche

L'ancien président de la GRA Veeshal Chumroo, fait l'objet d'une enquête préliminaire de la Financial Crimes Commission (FCC) sur l'utilisation présumée d'un véhicule appartenant à une société liée à un détenteur de licence de la GRA. C'est ce qu'a indiqué le PM en réponse à une question du député Franco Quirin.

Veeshal Chumroo avait été nommé président à temps partiel de la GRA le 9 janvier 2025, conformément aux dispositions de la Gambling Regulatory Authority Act. Cependant, des allégations publiées dans la presse en avril 2026 ont conduit à une série d'interrogations sur son utilisation d'une voiture de luxe.

Selon les informations communiquées par la GRA, des articles publiés dans un journal les 12 et 19 avril 2026 faisaient état du fait que Veeshal Chumroo aurait été aperçu au volant d'une Porsche noire immatriculée 227 JN 24. Le véhicule appartiendrait à une entreprise spécialisée dans l'élevage de volailles, détenue par deux individus également directeurs et actionnaires de Bookies Hub Ltd, une société de paris disposant d'une licence délivrée par la GRA. Lors d'une réunion du conseil d'administration de la GRA tenue le mercredi 23 avril 2026, l'ancien président aurait confirmé qu'il était bien la personne qui conduisait cette voiture.

Le conseil d'administration a alors décidé de référer l'affaire à la FCC et Veeshal Chumroo a présenté sa lettre de démission le vendredi 24 avril 2026 sans avancer aucune raison. Aucune compensation financière ou indemnité de départ, est-il précisé, n'a été effectuée ni ne lui est due, vu qu'il a quitté ses fonctions volontairement. La GRA a également été informée par la FCC qu'une enquête préliminaire a été initiée contre Veeshal Chumroo sur l'utilisation d'une voiture d'une société liée à un licencié de l'autorité régulatrice des jeux.

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