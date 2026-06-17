Ile Maurice: Soodesh Callichurn et Renganaden Padayachy libérés sous caution

Les anciens ministres Soodesh Callichurn et Renganaden Padayachy ont été libérés sous caution après leur comparution devant la cour de district de Port-Louis ce mercredi 17 juin.

Ils ont chacun dû fournir deux cautions de Rs 400 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 10 millions.

Les deux anciens membres du gouvernement avaient été arrêtés mardi soir par la Financial Crimes Commission (FCC) dans le cadre de l'enquête sur l'attribution, en 2023, d'un contrat pétrolier estimé à Rs 30 milliards à la société Mercantile & Maritime Investments Pte Ltd, filiale de Mercantile & Maritime Group (MMG).