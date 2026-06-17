Sénégal: Tamxarit 2026 - La fête sera célébrée le jeudi 25 juin

La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) a annoncé, mardi 16 juin 2026, que le croissant lunaire marquant le début du mois de Muharram a été aperçu dans plusieurs localités du Sénégal.

Réunie à la RTS, la commission indiGOque avoir recueilli les informations de ses 485 représentants déployés à travers le territoire national, en accord avec les familles religieuses et les imams des 14 régions et 46 départements du pays.

« Il résulte que le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités du territoire », souligne la CONACOC dans sa déclaration.

Cette observation fait du mercredi 17 juin 2026 le premier jour du mois de Muharram, premier mois du calendrier musulman et début de l'année hégirienne 1448.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La commission a surtout précisé que la célébration de la Tamxarit aura lieu le jeudi 25 juin 2026, date retenue pour le dîner traditionnel marquant cette fête religieuse. « Le dîner de la fête de Tamxarit sera célébré le jeudi 25 juin 2026 », indique le communiqué.

À cette occasion, la CONACOC a adressé ses voeux à l'ensemble de la communauté musulmane. « Nous souhaitons une bonne et heureuse année 1448 à toute la communauté musulmane », a déclaré son président, l'imam El Hadji Oumar Diène.

Cette annonce met fin aux attentes sur la date de la Tamxarit, une célébration particulièrement suivie au Sénégal, où familles et proches se retrouvent autour du repas traditionnel préparé pour l'occasion.